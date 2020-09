Eriel Sánchez: que jueguen al béisbol y lo sientan de verdad

El director Eriel Sánchez y el lanzador Yankiel Mauris participaron por los Gallos en la conferencia de prensa de este domingo. (Foto: Maikel Martín)

Sancti Spíritus e Industriales nivelaron la subserie a una victoria por bando en el “José Antonio Huelga”. Al término del partido de este domingo, como ya es habitual, se desarrolló la conferencia de prensa.

Al evaluar el cotejo, Guillermo Carmona, director de los Azules, dijo que “fue una subserie balanceada, con una victoria para cada equipo”.

Acerca de la derrota en el segundo juego que ganaban 9-0 en el séptimo y perdieron 11-10, en extrainning, explicó: “Como siempre se dice, hasta el out 27 no hay nada. No es que hubiera confianza por la ventaja; ¿qué pasó?, nuestros principales relevos podían lanzar, por lanzamientos, pero decidimos darles descanso porque han trabajado mucho y los otros muchachos no pudieron resolver el problema, pero es preferible perder un juego que una competencia, es un campeonato largo, no es un play off donde tú lo tiras todo, vamos a perder y ganar juegos así, lo importante es no decaer y seguir alcanzando victorias. El fuerte del equipo es la ofensiva, tenemos un pitcheo abridor que ha trabajado bien, si tenemos algún problema es con el de atrás”.

Por resultar uno de los destacados a la ofensiva, Roberto Acevedo estuvo en la conferencia: “Lo esencial es la concentración en home, elegir tu pitcheo y así pude conectar bien. No obtuvimos la victoria, que es lo más importante, pero esto empieza ahora y hay que seguir, siempre he tenido la característica de moverme hacia delante y hacia atrás, gracias al director que me dio la responsabilidad y la trato de aprovechar al ciento por ciento”.

Como un reconocimiento a su primer hit en Series Nacionales, el mánager Carmona llevó también al joven Christian López: “Es uno de los talentos que vienen bien de los juveniles y lo quisimos premiar”.

Y el muchacho mostró su satisfacción: “Me preparé, me dieron la oportunidad y la proveché, pues hemos trabajado mucho el bateo en la preparación”.

El director de los Gallos, Eriel Sánchez, también consideró esta como una buena subserie: “Es satisfactoria, no era lo que teníamos previsto, pues pensábamos que el juego que podíamos haber ganado era el del sábado, con mejor pitcheo y con nuestra figura principal, pero este resultado nos da una muestra a mí y a todos los seguidores de que tenemos un equipo y muchachos con ese deseo y podemos contar con ellos, aprovecho la oportunidad para felicitarlos a todos por la remontada que hicieron al final en tres innings, entre ellos Kevin Arévalo, que forma parte de esta nueva generación y hoy dio su primer hit en Series Nacionales, así también lo hicieron Diorvis Cuéllar y Alejandro Escobar”.

En el segundo partido, Eriel realizó cambios sustanciales de la alineación en relación con el juego del sábado. Sobre estos, aclaró: “He dicho que solo tenemos dos jugadores fijos: Cepeda y Mendoza, por su trayectoria y su respeto, aunque en algún momento podrán ser cambiados también, pero los demás, algunos cometieron algunas indisciplinas técnicas de no correr o no hacer cosas y no están en la alineación porque estamos pidiendo jugar al béisbol, entregarse y que juegue el que esté al ciento por ciento y el que quiera hacer las cosas con seriedad y disposición, a muchos se les dio la oportunidad y se ve que estas medidas que estamos tomando son educativas”.

Y sobre la remontada de su equipo cuando perdían 0-9 en el séptimo y la victoria final, declaró: “Creo que fue por la disposición de aquellos atletas que están en el banco, por los deseos de demostrar y de hacer cosas, fueron metiéndose en el juego pues no tenían nada que perder y ese deseo de no entregar el juego como otros atletas establecidos, que a veces piensan que con un 9-0 el juego está perdido; hasta nosotros creo que en un momento nos echamos para atrás, pero no, la juventud se impone, ellos hicieron la remontada y después cada cambio vino con una responsabilidad”.

Entre los “sentados” del partido dominical estuvo Dismani Ortiz, uno de los mejores bateadores del conjunto en estos inicios y de buen desempeño en el partido sabatino. Por eso en la conferencia de prensa se indagó acerca de su ausencia.

“Dismani está al ciento por ciento. Conversamos cosas internas entre él y yo, no llegamos a ningún acuerdo por cuestiones director-atleta y decidí no ponerlo, hasta última hora lo pensé mucho para hacerlo, pues creí no tenerlo que utilizar, porque tenemos que censurar las cosas mal hechas, lo saqué casi contra mi ego, pero tengo que pensar también en una provincia, en un equipo y no en cosas personales”.

Interrogado sobre sus razones de utilizar indistintamente a sus dos receptores Loidel Rodríguez y Yunior Ibarra (sentado a mitad del segundo juego), explicó: “Yunior hoy se quitó porque una bola se le escapó y no fue corriendo a buscarla, no hubo disposición. Lo de ponerlos a los dos, estoy buscando una competencia sana entre ellos, cuando se den cuenta de que los dos están para jugar y sean capaces de competir sanamente, tendremos la oportunidad de tener dos grandes receptores, con un tercero que no es segundo de nadie en la defensiva, pero ninguno de los dos puede sentirse confiado, ni dueño del lugar, hay que trabajar y hacer las cosas bien hechas”.

¿“Castigar” es entonces una práctica?, indaga Escambray.

“Siempre lo dije, en 75 juegos, hay un margen en los primeros 15 o 20 en que uno trata de educar y llevar el equipo a lo que quiere, voy a seguir siendo fuerte con esas situaciones de que hagan lo que tienen que hacer, a lo mejor llega el momento en que tengamos que pensar en campeonatos y clasificación, pero mi función aquí es disciplinar al equipo y llevarlo a un modelo que me guste a mí y a la dirección y que jueguen al béisbol y lo sientan de verdad, con amor, a veces me da pena castigar , a veces corro el riesgo de aflojar un poco al equipo, pero ya estamos viendo, esta liga de establecidos y jóvenes me ha demostrado que todos pueden y están preparados”.

Con su éxito de este domingo, Yankiel Mauris es líder en ganados con 4-0. Por eso estuvo en la conferencia: “El resultado se debe a una gran preparación que nos han hecho los profesores Ismel Jiménez e Ifreidi Coss y la confianza del director para venir siempre en momentos difíciles y no hacerlo quedar mal, en este tipo de juego se trata de que el visitante te haga al menos una sola carrera, el home club por lo general lo remonta, como pasó hoy”.

Se conoció que Frederich Cepeda no hará el viaje a Isla de la Juventud, pues durante un corring sintió una molestia en su pierna izquierda: “Tiene, como se dice, un tironazo y por eso no hará el viaje, pensamos que en tres días pueda resolver en Sancti Spiritus, es una figura y no debemos estarlo arriesgando”, señaló Eriel.

Por último, anunció como abridores ante Isla de la Juventud a José Eduardo Santos, Yamichel Pérez y Yuen Socarrás. Explicó que Pedro Álvarez, aunque hará el viaje, no lanzará “porque tiene una molestia en el brazo y queremos darle un chancecito de una semana, está entrenando y tratándose, estamos pensando en el atleta y no hay necesidad de apurarlo”, puntualizó.