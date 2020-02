Escuela Alberto Delgado: Conductas salpicadas por la ciencia (+fotos)

El Centro de Servicios Especializados ha atendido hasta la fecha más de 100 personas de diversos sitios de la provincia. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El Centro Especializado en Servicios Educacionales Alberto Delgado, de Sancti Spíritus, incorpora prestaciones médicas en el presente curso escolar

Cuando Maricely Chico Basso supo que el Centro Especializado en Servicios Educacionales Alberto Delgado, de Sancti Spíritus —antigua escuela de conducta— desde este curso escolar amplió sus servicios a la población, vio los cielos abiertos. Tendría a partir de este momento un lugar que la ayudaría a resolver el problema de su pequeño.

Nunca antes había pensado en la posibilidad de atender a su hijo por un comportamiento que siempre se le ha achacado a la intranquilidad de la infancia. Mas, una vez que su niño entró a la escuela primaria Guillermo Moncada, ubicada en las cercanías de Guasimal, entendió con ayuda de la maestra que lo que resultaba “normal” dejaba de serlo, y necesitaba ayuda médica.

Y así comenzó todo. Por un lado, la madre con el rostro afligido por la situación de su retoño, y por otro, la maestra que no cejó en el empeño de buscar herramientas que los hiciera salir adelante: a ella y al alumno. Se dieron las manos escuela y familia, y hoy reciben las prestaciones de salud que alberga este centro educacional de la villa espirituana.

Los especialistas ahondan en los contextos donde se desenvuelven los niños, señala Ariel Portal Iglesias, director del centro. Foto: Vicente Brito/ Escambray)

PREVENCIÓN OPORTUNA

Consultas de Logopedia, Psicoterapia, Psicopedagogía, Psiquiatría y Psicología, entre otras, se dan cita para brindar atención a niños de cero a 18 años, docentes, familias y directivos de predios yayaberos que no encuentran cómo solucionar ciertas temáticas.

“Hasta ahora lo que más he trabajado han sido casos de trastornos del comportamiento. La familia y la escuela se dirigen hacia nosotros, nos plantean la problemática y decidimos cómo tratar a los niños si son hiperactivos, agresivos, o con otro tipo de alteraciones en la conducta. Una vez que salgan de la consultas les brindamos seguimiento en la escuela en que se encuentran y en su hogar”, comenta Disleyne González Morales, psicoterapeuta del centro.

Con la luz de la prevención, esta instalación académica recibe además asuntos como la fobia escolar; el abandono pedagógico; problemas de comportamiento, logopédico y psicomotor; a maestros que necesitan prepararse para trabajar con este tipo de alumnos, así como a familias a las que se les dificulta atender adecuadamente a sus hijos.

“La principal problemática que tienen los niños de mi aula son las alteraciones de la conducta, porque son hiperactivos y también presentan dificultades con el lenguaje. Como maestra me siento preocupada porque no estoy especializada para atender este tipo de alumnos. Entonces vengo en busca de orientación de conjunto con la familia de los educandos”, explica Yudisley González Cuéllar, educadora de preescolar en la escuela Guillermo Moncada.

Sin embargo, en medio de estas reparaciones de comportamientos la institución abriga como matrícula a 17 estudiantes, que con la inserción de este nuevo perfil no pierden el proceso docente educativo. “Quienes muestren un proceder favorable reciben las clases en escuelas del sistema nacional de Educación en los diferentes territorios; mientras los de una postura desajustada se ubican en tres planteles pilotos de la cabecera provincial: la de oficio Camilo Cienfuegos; la primaria Bernardo Arias Castillo, y la Escuela Secundaria Básica 23 de diciembre”, señala Ariel Portal Iglesias, director del centro Alberto Delgado.

En las diferentes consultas se intercambia con los maestros y la familia. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Dicha alternativa contribuye al desarrollo de esta nueva estrategia que viene como anillo al dedo para evitar el desenlace fatal de ciertas actitudes. “Trabajamos de conjunto con la trabajadora social para que investigue qué pasa con el niño en los diferentes contextos dónde se desenvuelve, porque lo importante es corroborar la situación para ayudar al infante. Damos indicaciones y seguimiento en estos escenarios para que refuercen la práctica educativa”, puntualiza María Teresa Cancio Fernández, psicóloga del Centro Especializado en Servicios Educacionales.

CAMBIOS GRATIFICANTES

Yanet Uriarte Pérez venció los estereotipos y cuando entró por primera vez a la escuela Alberto Delgado solo pensó en el bienestar de su hijo. Tiene temores, pero al mismo tiempo sabe que solo allí encontrará la solución a los problemas de aprendizaje que presenta el pequeño. No está sola, la acompaña la maestra, quien alberga los mismos deseos de la progenitora de verlo bien.

A esa alegría futura se aferra esta madre, que como muchas otras acuden hasta el lugar en busca de apoyo. Tanto es así que, según revela Portal Iglesias, hasta la fecha la instalación ha atendido a más de100 personas de los más insospechados sitios de la geografía espirituana.

“Es mi primer día en el centro y me han atendido de maravilla, pues los especialistas han profundizado en todos los elementos para el análisis del niño”, confiesa Yanet, que espera ansiosa un resultado alentador.

“Se han visto muchos cambios, y la familia está muy agradecida. Se han acercado padres y nos dicen: ‘Gracias a ustedes hemos mejorado, gracias a ustedes hemos podido salir adelante’, y eso es muy bonito; porque además de la prevención orientamos y asesoramos”, añade Cancio Fernández.

Las clases talleres prepara a los estudiantes para la vida. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Y todo es gracias a las herramientas que proporcionan. “Los métodos educativos me ayudan y me dan buenos resultados. Todo lo que me ha dicho la psicoterapeuta, unido al tratamiento, me ha salido bien en apenas unos días. En esto influyen las familias porque sin ellas ni los educadores ni los especialistas somos nada”, agrega la maestra de la primera infancia de la Guillermo Moncada.

No obstante, la Alberto Delgado no cesa su trabajo extracurricular asociado a las clases-talleres vinculadas a oficios como albañilería, carpintería, artesanía, trabajo con metales, labores agrícolas y domésticas, que dotan de habilidades a los muchachos y los prepara para la vida.

“Los rotamos por los diferentes talleres y siempre tenemos en cuenta las potencialidades del lugar donde viven. Aquí su comportamiento es diferente al del aula, no hay que regañarlos en nada, pues quieren trabajar y no estudiar”, advierte Fernando Pentón Padrón, instructor de talleres en la escuela.

Así, este nuevo ajetreo de especialistas, madres, maestros y niños le hacen compañía a las costumbres del Centro Especializado en Servicios Educacionales Alberto Delgado, un lugar que es testigo de cómo las conductas se transforman con la ciencia.