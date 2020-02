Espirituanos en premundial Sub-23

Debo ser cerrador, para eso me preparé en los entrenamientos junto a Andy Rodríguez, expone el lanzador Yankiel Mauris. (Foto: Osvaldo Gutiérrez/ ACN)

Desde este viernes, seis espirituanos con las letras del Cuba en la categoría Sub-23 en el pecho luchan por un boleto mundialista y, de paso, por la dignidad de nuestro béisbol.

La ocasión se pinta sola en el Panamericano que tiene por sede a Honduras y luego definirá el cupo en Nicaragua, tal como se ha definido por el sistema competitivo.

Por eso el enfoque del espirituano Eriel Sánchez León, mánager del equipo cubano tras su título nacional, es primero lograr una de las tres plazas de su grupo para la Súper Ronda nicaragüense y luego conquistar una de las tres medallas del torneo que dan acceso al Mundial con sede en México en octubre próximo.

“No es un secreto que nos estamos quedando casi sin eventos internacionales, por eso el único objetivo es clasificar al Mundial”, comentó a Escambray antes de viajar al país centroamericano.

Para llegar a esta competencia su selección realizó una fuerte preparación en el estadio espirituano José Antonio Huelga y en la capital del país. “Todo se comportó de manera satisfactoria, hubo mucha rivalidad entre ellos; realizamos topes con la preselección de los Gallos y del Cuba al preolímpico, así como con Matanzas, y eso nos dio la posibilidad de jugar mucho como equipo para lograr la cohesión que queremos, además, limar algunas carencias que hemos tenido en eventos internacionales, sobre todo en el bateo y la fabricación de carreras. El pitcheo se ve muy bien, con lanzadores de gran nivel y carretera en la Serie Nacional”.

Cuba juega en el grupo A junto a Panamá, Colombia, Argentina y Guatemala, a los cuales enfrentará en ese mismo orden. “Cuando uno mira el grupo le puede parecer fácil, pero en realidad no tenemos ninguna información previa sobre esos equipos”.

En este empeño lo acompañan cinco de los jugadores que le aportaron al título nacional en el 2019: el receptor Loidel Rodríguez, los jugadores de cuadro Diasmany Palacios y Rodoleisis Moreno, el jardinero Dismany Ortiz y el lanzador Yankiel Mauris.

El trinitario Ortiz ve premiado así todo su paso por la Sub-23, una categoría que lo hizo crecer como pelotero, al punto de alcanzar la titularidad temporal en el jardín izquierdo de los Gallos durante la pasada temporada.

“Poder representar a Cuba internacionalmente es una gran experiencia, desarrollarse en esa categoría para después jugar la Serie Nacional es lo mejor que le puede pasar a un atleta joven. Siempre me preparo bien para todas las campañas, pero mi rendimiento se debió a la posibilidad que me dieron de jugar regular, ocupar el lugar de Frederich Cepeda, mientras no estaba en el equipo, eso es algo grande, por eso traté de hacer las cosas lo mejor que pude, pues Frederich es uno de los atletas a los que más sigo y admiro. Tal rendimiento me llevó a ser refuerzo de Matanzas, equipo con el que di lo mejor de mí, lo mismo que haré ahora en el Cuba”.

Para Mauris, llegar a este torneo “es lo mejor que me ha pasado, significa mucho después de mi retorno de República Dominicana. Ahora debo ser cerrador, para eso me preparé en los entrenamientos junto a Andy Rodríguez. Trabajamos mucho en el fortalecimiento de las piernas, en la mecánica, pitcheos bajos y, sobre todo, en el control que es lo fundamental en un lanzador; esperamos lograr el boleto”.

Por los nombres, el grupo B, con sede en Nicaragua, parece más complicado con los locales, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Venezuela. Los tres primeros de ambas llaves jugarán en la Súper Ronda del 26 de este mes hasta el primero de marzo en la nación nica.

Si Cuba logra el boleto sería superar la actuación anterior en que no accedió al Mundial.