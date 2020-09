EE.UU. mantiene una franca y abierta hostilidad hacia Cuba (+video)

Gala explicó cómo Washington dirige sus acciones a asfixiar la economía de la mayor de las Antillas y a promover, de esta manera, el derrocamiento de la Revolución.

Estados Unidos mantiene una franca y abierta hostilidad hacia Cuba, sustentada en el recrudecimiento del bloqueo que le impone y en otras acciones, afirmó este 17 de septiembre un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Durante un foro virtual de solidaridad con la nación caribeña, el director de temas bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos del Minrex, Yuri Gala, señaló que el cerco económico, comercial y financiero a la isla es una política fallida y daña a su pueblo.



El diplomático añadió que esas sanciones son el principal obstáculo para el desarrollo de su país y para las relaciones entre ambos Estados, y apuntó que el actual Gobierno privilegia la confrontación.



En el marco de la jornada Tenemos memoria, solidaridad vs. bloqueo, organizada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Gala explicó cómo Washington dirige sus acciones a asfixiar la economía de la mayor de las Antillas y a promover, de esta manera, el derrocamiento de la Revolución.

Intentan llevar las relaciones al punto de mayor agresividad, de forma que en el futuro sea más difícil establecer vínculos respetuosos y civilizados, para lo cual acuden a pronunciamientos de funcionarios con una retórica irrespetuosa, agresiva y amenazadora, todo con propósitos electorales, consideró.



Enumeró entre las medidas de recrudecimiento del bloqueo en los últimos dos años el sostenimiento de la política de persecución comercial y financiera, a través del cierre de cuentas bancarias, las negativas a realizar transacciones y las multas.



Además, precisó que continúan adicionando entidades cubanas a la lista de empresas restringidas y obstaculizan el envío de petróleo a Cuba.



Recordó asimismo la activación del Título III de la Ley Helms-Burton y las limitaciones en el sector de los viajes, incluida la suspensión de los vuelos de aerolíneas estadounidenses a la nación caribeña, excepto a La Habana, la cual este año se amplió a todos los vuelos chárteres.



El diplomático comentó también otras medidas hostiles no vinculadas al bloqueo, como la campaña contra la cooperación médica que brinda la isla a otros países, arreciada en el contexto de la Covid-19.



Sobre el tema dijo que la Casa Blanca dedica fondos millonarios a esos propósitos, a los que catalogó como un ‘ataque inmoral y persistente’ contra los esfuerzos de brindar solidaridad a quienes la necesitan.



La inclusión de Cuba en la llamada lista de vigilancia sobre libertad religiosa y en la de países que no cooperan con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, fueron señaladas igualmente como parte de la agresividad manifiesta.



El bloqueo no solo viola los derechos del pueblo cubano, aseguró Gala, sino también los de los pueblos del mundo a relacionarse con Cuba sin temor a ser castigados; a lo que agregó que la comunidad internacional y los propios estadounidenses rechazan en mayoría esa política.