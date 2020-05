Estados Unidos pasa del silencio a la injuria, afirma Presidente de Cuba

“¡Inmoral! #EEUU rompe récord de cinismo y pasa del silencio a la injuria, al incluir a #Cuba en lista espuria”, publicó hoy Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, ante la inclusión por el Departamento de Estado norteamericano de la Isla en su lista de países que no colaboran con la lucha contra el terrorismo.

Acusa a la nación víctima, de no cooperar contra el terrorismo, señaló el mandatario en su perfil en la red social Twitter.

¡Inmoral! #EEUU rompe récord de cinismo y pasa del silencio a la injuria, al incluir a #Cuba en lista espuria. Acusa a la nacion víctima, de no cooperar vs terrorismo. #EEUU miente y ofende porque no puede responder con la verdad sin acusarse a sí mismo. https://t.co/XPVqqLGrNB