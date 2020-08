Estadounidenses serían afectados con medidas migratorias de Trump

La administración de Trump ha implementado una prohibición fronteriza tras otra. (Foto: PL)

El gobierno del presidente Donald Trump sopesa hoy restricciones migratorias que afectarían a los propios ciudadanos de Estados Unidos y a residentes legales permanentes en medio de la pandemia de la Covid-19.

‘¿Peligro en la frontera para los viajeros de EE.UU.?’, es la pregunta que aparece en reportes de la prensa local al cuestionar los pasos que considera la administración republicana.



El gobierno valora la prohibición de entrada a través de la frontera con México a ciudadanos estadounidenses y residentes legales si un funcionario ‘cree razonablemente’ que estuvieron expuestos o se infectaron con una enfermedad contagiosa, incluyendo la Covid-19, destacó el diario The New York Times.



Es el último intento de la administración de sellar las fronteras estadounidenses, con base en el virus, reseñó por su parte la CNN.



Recordó la cadena de noticias que, en marzo, Trump invocó una ley de salud pública para expulsar de manera rápida a los migrantes, incluidos los niños, que son retenidos en la frontera, una maniobra que, junto a otras limitaciones de viaje, se han extendido durante el transcurso de la emergencia sanitaria.



Las opciones que evalúa la Casa Blanca dependen a su vez de las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, señaló una fuente familiarizada con el tema, citada por el Times.



El rotativo neoyorquino obtuvo un borrador del memorando el cual especifica que cualquier movimiento para bloquear a los ciudadanos y residentes legales permanentes debe ‘incluir protecciones apropiadas para garantizar que no se infrinjan los derechos constitucionales’ y que solo se aplicaría en las circunstancias ‘más raras’.



Sin embargo, cualquier movimiento en tal dirección no estaría exento de críticas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) calificó inmediatamente la medida de inconstitucional.



‘La administración de Trump ha implementado una prohibición fronteriza tras otra, más recientemente en niños y solicitantes de asilo, usando el covid-19 como excusa, mientras fracasa abismalmente en controlar el virus en Estados Unidos’, denunció en un comunicado Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.



El decreto que se rumora –advirtió Jadwat- sería otro grave error en un año que ya ha visto demasiados.