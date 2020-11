Eta sacudió más de 150 viviendas en Sancti Spíritus

La mayoría de las afectaciones en viviendas se concentran en las cubiertas. (Foto: Ernesto Jaivaloca/Facebook)

Moderados daños en viviendas dejó la tormenta tropical Eta a su paso por Sancti Spíritus, donde se cuantifican daños a 155 inmuebles de todo el territorio.

De acuerdo con Maribel Vázquez Bernal, subdirectora técnica en la Dirección Provincial de la Vivienda, los municipios que más afectaciones sufrieron fueron Sancti Spíritus con 71 reportes, Trinidad (24), Fomento (19), y Jatibonico y Taguasco con 14 cada uno.

Vázquez Bernal precisó que fueron cuantificados cinco derrumbes totales y 16 derrumbes parciales, 14 casas requieren de trabajos constructivos y 106 viviendas sufrieron derrumbes totales y parciales de techo, respectivamente, mientras se reportan daños en 14 edificaciones de Tipología I.

Una vez pasada la tormenta se evaluaron los casos que procedían, al tiempo que se activaron las oficinas de trámites en cada uno de los municipios con grupos integrados por técnicos de la dirección de la vivienda, funcionarios del órgano de gobierno, Comercio y el Banco Popular de Ahorro, en aras de agilizar las solicitudes de materiales.

“Hasta este momento —aclaró Maribel— todavía no hay respuesta de los recursos solicitados al Ministerio de Economía y Planificación. No obstante, se ha indicado que en los municipios donde existe disponibilidad de los mismos, las personas que no requieran de créditos bancarios para iniciar las acciones constructivas pueden adquirir materiales, previa presentación de lo que se incluye en la ficha técnica de su vivienda”.

En cuanto a los derrumbes, explicó, existen tres vías de solución según corresponda en cada caso: la construcción por esfuerzo propio, con el plan estatal o mediante la entrega de subsidios a las personas con escasos recursos.