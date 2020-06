Etapa pos- COVID-19 en Cuba: Confiarnos sería lo peor

Ilustración: Osval

Un minucioso seguimiento a los partes sobre la COVID-19 en Sancti Spíritus confirma que la provincia no reporta nuevos casos positivos desde hace al menos mes y medio. Y si vamos a la situación de Cuba como país, el regocijo nos embarga al escuchar ya, casi día tras día, cifras de contagiados que no completan los dedos de una mano.

Tal y como lo había sugerido, a modo de posibilidad, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el programa televisivo Mesa Redonda el pasado 11 de junio, cuando se completaban tres meses del inicio de esta batalla por la vida, una semana después se decretaba, para la mayor parte del archipiélago, la primera fase de la etapa de recuperación pos-COVID-19.

No hay que ser expertos en Epidemiología para darse cuenta de que las pocas muertes que han ocurrido en las últimas semanas, al igual que el reducido número de pacientes en estado crítico o grave, obedecen a la aplicación de protocolos terapéuticos altamente efectivos, frutos del aporte de la ciencia y la biotecnología cubanas, y de la pericia del personal que los pone en práctica.

Pero nos toca a todos razonar, como ciudadanos de una nación que vela celosamente por nuestras vidas, si estamos haciendo lo correcto para corresponder a esos esfuerzos, altamente costosos, aunque el acento se haya puesto, día tras día, en ofrecer información y fórmulas que nos preserven del padecimiento.

Si no bastase con la exhortación que se ha hecho a toda la ciudadanía para mantener en lo adelante, sin mirar la fase en que nos encontremos, “igual disciplina, consagración y esfuerzo”, deberíamos, entonces, echar una mirada a los países que fueron delante, como marcando el camino para contener y erradicar la pandemia.

Ni siquiera China, el gigante asiático y potencia económica mundial donde por primera vez se reportó la presencia del nuevo coronavirus, ha dicho la última palabra sobre el origen del agente patógeno. Tampoco le ha puesto un punto final a su coexistencia con él.

Luego de haber controlado la enfermedad con drásticas medidas de confinamiento que algunos tildaban de exageradas, y de una desescalada gradual que no debía dar margen para su retorno, China reportó, en la primera mitad de junio, un rebrote que obligó nuevamente a la emergencia sanitaria, con nuevas pruebas masivas y restricciones de movimiento para clientes y trabajadores de los sitios donde se detectaron contagios, y con otras medidas que incluían el cierre de espacios ya abiertos.

Las especulaciones sobre lo ocurrido vienen y van. El pasado 19 de junio el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades informaba que, según resultados preliminares, el brote de COVID-19 surgido en un mercado mayorista de alimentos de Beijing lo produjo una cepa del SARS-CoV-2 proveniente de Europa; en teoría, habría permanecido sin mutar en alimentos congelados. Otra tesis hablaba de la subsistencia del virus en entornos oscuros, húmedos y sin la desinfección y esterilización adecuadas, antes de exponerse a la población.

El mismo perro no debería mordernos dos veces. Es decir, resulta insensato pensar, como hicimos en los comienzos del 2020, que la realidad de la lejana China no nos tocará en modo alguno. A estas alturas no se requiere de bolas de cristal para predecir el futuro, porque la meteórica propagación del SARS-CoV-2 por todo el planeta es ya, de por sí, una confirmación de la amenaza.

Si Cuba ha sabido sortear con éxito la arremetida contra esta peligrosa enfermedad se ha debido, en buena medida, al arraigado carácter humanitario y preventivo de su sistema nacional de Salud. Sin embargo, no todo depende de los esfuerzos venidos, como suele decirse, desde arriba. Hay acciones definitorias que corresponden a cada ciudadano y el mero hecho de no emprenderlas puede traer consigo rebrotes que pondrían en peligro a nuestros congéneres.

Por eso la única inmunidad segura es la prudencia. El que se haya decretado la etapa recuperativa no significa que el peligro pasó. Por duro que parezca, el peligro puede crecer con el paso del tiempo. Y eso no lo afirma un medio de prensa deseoso de animar a la ciudadanía con vanos argumentos: lo certifican prestigiosos científicos de diferentes partes del mundo, quienes aluden a este pasaje tenebroso de la historia como a un probable anuncio de algo peor.