Exhorta Díaz-Canel a la generación de nuevos empleos

El presidente cubano abogó por un Ministerio del Trabajo sin trabas. (Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate)

Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez sesionó este sábado el Balance anual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; asistieron además la ministra Martha Elena Feíto, Manuel Marrero, primer ministro, Ulises Guilarte, secretario nacional de la CTC y Alejandro Gil, viceprimerministro y Ministro de Economía y Planificación.

En la cita trascendió que al cierre de 2019 se estiman 4 millones 515 mil 200 ocupados en la economía, de los cuales 3 millones 79 mil 500 pertenecen al sector estatal y un millón 435 mil 700 al sector no estatal, con una tasa de desocupación del 1,2%.

Al intervenir en el pleno, el presidente cubano insistió en que hay que lograr mayor celeridad en la toma de decisiones y puso como ejemplo el reciente incremento salarial en el sector presupuestado; una medida que a su juicio demoró demasiado en adoptarse. “Nos pasamos la vida discutiendo cuál era el mejor momento para hacerlo y repetíamos un discurso que no convencía a nadie. Una de las cosas que estamos llamados en el plan de 2020 es el de destrabar la economía de este país”.

En este propio sentido dijo que se le ha solicitado a cada organismo un “banco de trabas” para acabar de resolver muchas situaciones que hoy entorpecen el desarrollo de la nación. “No podemos permitir que si el sector estatal es el que más aporta a la dinámica económica del país, sea donde el factor salario se mueva más lento. El sector privado resuelve ese asunto bien rápido, entonces nuestra dinámica es de burocracia, hacemos muchos análisis y aunque tenemos muchos criterios no concretamos las cosas”, afirmó el mandatario.

Tras reconocerse por los propios dirigentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de los elementos que entorpecen su labor y que crean burocracia y lentitud, el presidente cubano dijo que “queremos y necesitamos un ministerio del trabajo sin trabas”.

También precisó que al realizar el incremento salarial en el sector presupuestado, salieron relucir disímiles deformaciones en la escala salarial, entre los que resaltan nomencladores mal establecidos. “Tenemos que ser más creativos, implementar cosas nuevas y encausarnos al desarrollo”, añadió.

Durante su intervención también señaló que es necesario hacer una mejor gestión de los recursos humanos en cada entidad, un proceso que se revertirá en que los jóvenes ubicados no se desalienten y abandones sus puestos de trabajo.

“A veces se pretende crear carreras nuevas con un perfil tan específico que no es lo que queremos. Debemos apostar por carreras de perfil amplio y que las especificidades sean solventadas a través de cursos de posgrado. Debemos potenciar la fuerza de trabajo calificada”, sostuvo.

Según el informe que recoge los resultados del Ministerio durante el año 2019, la tasa de ocupación con respecto a 2018 debe crecer en 32 mil 500 trabajadores, influenciado en lo fundamental por la incorporación de maestros al sector estatal y el crecimiento del trabajo por cuenta propia en el país.

También señala que en el sector presupuestado laboran un millón 478 mil 200 trabajadores (48%), siendo la salud y educación los sectores más representativos. Entre tanto, el sector empresarial concentra un millón 601 mil 300 trabajadores (52%); fundamentalmente en las actividades agropecuarias, la industria azucarera, manufacturera y la construcción.

Un asunto de particular atención fue el decrecimiento de la población no económicamente activa, en particular las personas que no trabajan. Al respecto se dio a conocer que en relación a 2018, este grupo decreció en 40 mil 200 personas.

“Es la primera vez que este segmento disminuye en los últimos cuatro años. Las medidas adoptadas para fortalecer la economía, entre ellas el incremento salarial y la eliminación de subsidios y gratuidades excesivas, deben tributar al descenso paulatino de este grupo de personas”, señala el documento.



Al cierre del año pasado existían además 21 mil 179 personas que hacen uso del pluriempleo,entre tanto 4 mil 945 trabajadores se favorecen del teletrabajo. Otra arista evaluada en la cita es el comportamiento del empleo en el sector no estatal, sector que agrupa a 621 mil 268 trabajadores.

“Entre las principales insatisfacciones identificadas se encuentran la ausencia de un mercado mayorista para el aseguramiento de materias primas y materiales para estos trabajadores y la existencia de actividades que se ajusten más a la pequeña y mediana empresa que al trabajo por cuenta propia”, recoge el texto.

Las actividades más representativas son la elaboración y venta de alimentos; transporte de carga y pasajeros; arrendador de vivienda, habitaciones y espacios así como los agentes de telecomunicaciones.

En otro momento de la reunión se analizó la labor de prevención, asistencia y seguridad social durante el 2019, año en el cual se fortaleció esta tarea a partir del chequeo sistemático del trabajo preventivo en las comunidades de mayores complejidades sociales, la atención a los menores que resultaron víctimas y el seguimiento de las medidas y sanciones a los victimarios, así como la atención a las personas con situaciones sociales críticas y conductas deambulantes.

“Se identificaron 2 mil 169 personas con conductas deambulantes. Se le han dado solución a mil 488, de ellas, 431 ingresaron a instituciones de salud, 1015 retornaron a sus hogares y a 42 se les entregó una vivienda o fueron ubicados en albergues”, se precisa en el informe.

En la cita también se dijo que el presupuesto aprobado para la Asistencia Social fue de 358 millones 646 mil 210 pesos, destinados al pago de prestaciones monetarias, servicios y al entrega de recursos. Reciben protección 114 mil 381 núcleos, integrados por 176 mil 97 beneficiarios.

Entre los principales problemas identificados están: las bajas cuantías de las prestaciones de la asistencia social, a pesar del aumento realizado en noviembre de 2018. La cuantía media de la asistencia social es de 237 pesos.