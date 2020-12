Falta de acuerdo en Congreso de EE.UU. afectará a millones

Varios congresistas manifestaron su temor a que no se alcance un acuerdo de ayuda en momentos en que muchas personas expresan desesperación. (Foto: PL)

La falta de acuerdo sobre un plan de ayuda por la Covid-19 entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos afectará a millones de personas, advierten este 4 de diciembre medios políticos y de prensa.

Las miradas están puestas en el líder de la mayoría republicana en el senado, Mitch McConnell, quien no cedió ante propuestas de adoptar una ayuda mayor frente los temores de los estadounidenses ante el avance de la pandemia.

Si McConnell no hace un trato ahora, en medio de una clara crisis y bajo un presidente republicano, ciertamente no habrá uno con temas más controvertidos bajo un presidente demócrata en 2021, estiman analistas.

Según David Brooks, columnista del diario The New York Times, si no vemos que una medida de ayuda Covid-19 sea aprobada en la próxima semana o dos, entonces nuestra democracia está existencialmente rota.

Si eso sucede, McConnell debería pasar la Navidad con gente expulsada del trabajo y ser testigo del sufrimiento que causó, puntualizó Brooks.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, se mostró optimista y dijo a reporteros que ‘tendremos un acuerdo’ sobre un paquete de coronavirus para el 11 de diciembre, fecha en la que los fondos del gobierno están por expirar.

A su vez el senador Lindsey Graham (R-Carolina del Sur) manifestó que está a favor de aprobar un paquete de ayuda más grande que la propuesta de 500 mil millones de dólares respaldada por McConnell y espera contar con el respaldo del presidente Donald Trump para que pase un monto de 908 mil millones de dólares.

Cuatro senadores republicanos, Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Bill Cassidy (Louisiana), presentaron la propuesta de compromiso de 908 mil millones de dólares a McConnell en su oficina del Capitolio el jueves.

Varios congresistas manifestaron su temor a que no se alcance un acuerdo de ayuda en momentos en que muchas personas expresan desesperación, cuando se anticipa el invierno más difícil para la salud pública estadounidense en la historia de la nación.

La situación se torna sombría y los medios advierten que bajo la ley actual, hasta 12 millones de personas podrían perder sus beneficios de desempleo para finales de año, lo que significaría una miserable Navidad para millones de familias, lo cual podría generar una ola de depresión, morbilidad, ruptura familiar y suicidio.

Estimados indican que millones de personas podrían ser desalojadas de sus hogares y miles de empresas más podrían cerrar durante los largos meses de invierno antes de que se pueda disponer de una vacuna.