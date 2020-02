Frederich Cepeda en su última encrucijada olímpica

Siempre me preparo igual, ahora es para el pre olímpico y de paso me sirve para la Serie Nacional, comentó Cepeda. (Foto: Phil Selig)

Llegar a su cuarta Olimpiada es un sueño posible para Frederich Cepeda Cruz. Solo que la hazaña no depende de él. La primera premisa es que Cuba sobrepase la prueba que le espera en el preolímpico de marzo y la otra es que integre esa selección y luego la que asistirá a Tokío 2020.

Pero como median tantas condiciones, el legendario pelotero espirituano prefiere ir, como siempre lo hace, paso a paso. Y el primero ya lo dio cuando ofreció, bate en mano, los argumentos necesarios para estar en la preselección.

De momento solo se concentra en prepararse, pues además del preolímpico también está la Serie Nacional que ahora iniciará más temprano y hasta una rumorada contratación con el béisbol mexicano. A punto de partir para México con la preselección nacional para asuntos de visado, el legendario pelotero batea para todas esas bandas.

“La preparación ha sido buena y es una continuidad de lo que hice en la Serie Nacional. Los resultados que tuve, que en lo personal superé varios aspectos como dar más jonrones, se debió al entrenamiento. Pero siempre me preparo igual, ahora es para el pre olímpico y de paso me sirve para la Serie Nacional”.

¿Cómo ves las opciones de Cuba?

Si me preguntas desde fuera te diría otra cosa, pero como atleta te diré que siempre veo la opción de que vamos a clasificar, siempre voy a ir con los deseos de ganar y la convicción de que podemos hacerlo, no se pierde y se gana de palabra, sino en el terreno.

Hablas de la Serie Nacional, pero casi se empata una competencia con otra. ¿No choca una cosa con la otra?

En lo personal el acercamiento me gusta, disfruto mucho jugar béisbol porque estás activo todo el tiempo. Llevo 18 años en el equipo nacional y siempre la competición ha sido constante, es decir tienes que estar preparado y activo para los diferentes eventos y adaptar tu cuerpo y tu mente para cada una de las preparaciones.

¿Cómo ves la nueva estructura?

“Son 75 juegos y los atletas tendrán más oportunidad de jugar; alguien se dio cuenta que jugar es necesario para el desarrollo de esos muchachos que en realidad, para mi criterio, juagaban muy poco en todo el año.

Vuelves a tu color original con los Gallos, después de vestirte de azul por unas semanas.

Me alegró mucho la oportunidad de jugar con otro equipo, es una afición que como todo el mundo sabe es muy exigente, tanto si juegas a favor como en contra, tiene muchos seguidores, pero con los peloteros siempre me he llevado bien al igual que con la dirección. Siempre lo dejé claro, aunque en las redes todo el mundo opina, no hay ningún resentimiento por lo de los Panamericanos cuando me excluyeron porque estuve mal, con Anglada, como con el resto de los directivos, seguimos con la misma amistad de siempre.

De nuevo con los Gallos y de nuevo capitán.

Sé que se habló mucho de que fuera capitán de los azules, eso fue algo que surgió en un mitin interno del equipo, me designaron como capitán, faltando como diez o doce juegos, me sorprendió, pero ellos decidieron eso y yo lo asumí. Esto de los refuerzos no lo puse yo, agradezco el cariño de las personas que en la capital hayan querido que yo juegue con Industriales, pero ratifico que nací en Sancti Spíritus, soy espirituano y siempre voy a jugar por mi provincia. Ahora Eriel me pidió que lo ayudara en lo de ser capitán y le dije que sí, que no había problemas con eso.

¿Cómo ves al conjunto?

Veo un buen equipo, con muchos deseos; el año pasado se luchó. Si los muchachos del pitcheo se logran recuperar porque son muy jóvenes pueden ayudar mucho, también porque Yamichel y Socarrás tuvieron un buen año.

Hace poco leí sobre la escuela nacional de béisbol, pero no se refirieron a ti pese a estar en la preselección nacional.

Soy de las personas que tampoco entiendo mucho. Existe la escuela de béisbol, no sé si tiene límite de edad porque no me lo han explicado, escuela como tal, si es lo que te refieres, nunca ha existido, realmente pertenecemos como a una matrícula, de ahí se deriva un salario, somos de interés de la comisión nacional y ahí es donde me surge la duda. He estado en la Escuela Nacional por muchos años y en el 2017 fui excluido ya que no hice equipo al Premier de ese año o al menos me imagino que haya sido por eso, viene la exclusión del equipo de los Panamericanos y después cuando empieza la Serie Nacional no estoy en la escuela otra vez, pero después de eso volví a hacer el equipo nacional al Premier y no estoy en la escuela y eso me limita a cobrar el estipendio de los atletas que están en esa escuela, no entiendo.

¿Y por fin el contrato con los Piratas de Campeche porque hasta se anunció en su página web?

Es una novela parecida a la del año pasado, me enteré de que Campeche tiene nuevamente mis derechos para firmarme en la liga mexicana, que estaban interesados en que yo juegue en su equipo, como otros atletas; realmente fui el primero que anunciaron, pero aún no he firmado, así mismo pasó en la otra temporada, al final Roel Santos fue y no sé qué pasó con mi contratación, ya esa historia es vieja, problemas de papeles y los míos se enredaron. Ahora estoy esperando, se rumora que sí, que se está haciendo la contratación. He sostenido diálogos extraoficiales con el club y le he explicado que hay que hacer las conversaciones con la Federación nuestra que es la que se encarga de eso, hasta ahí es lo que puedo explicarte.