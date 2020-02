Gallos calientan motores

El trabajo con los lanzadores ha estado centrado en el mejoramiento del control. (Foto: Vicente Brito)

Tras inhalar el aire fresco de las alturas de Topes de Collantes, la preselección de los Gallos prosigue en el llano del “José Antonio Huelga” su preparación de cara a la próxima Serie Nacional de Béisbol en su versión 60, anunciada para abril.

“Lo fundamental fue que se cumplió el objetivo”, define categóricamente Rafael Muñoz, entrenador que se encuentra al frente del grupo ante la ausencia del director Eriel Sánchez, ahora director del Cuba Sub-23 que asiste al Panamericano de la categoría. “Allí aprovechamos el relieve de Topes, realizamos unas 20 sesiones de entrenamiento e hicimos trabajo aerobio en las lomas y nos beneficiamos con las condiciones de los gimnasios para el fortalecimiento de los brazos de los lanzadores y la rehabilitación de un grupo de atletas que tenemos lesionados”.

Si novedoso fue la estancia en el lomerío, también lo fue la coincidencia del entrenamiento con la Serie Provincial, lo cual obligó a tomar determinadas precauciones, tal como lo estableció antes de partir el mánager: “Llegamos a un acuerdo con la Comisión de que no trabajaran algunos lanzadores que se recuperan de lesiones, otros que necesitaban descanso como el caso de Mendoza, pues nos interesaba medir, más que el resultado de cada uno, la disciplina, la disposición en el terreno que es parte de la preparación que diseñamos y que se concentra en el trabajo con la fuerza, la resistencia, la rapidez”, añadeMuñoz.

BATE EN MANO

A medio hacer después de muchos años de reclamo, la jaula de bateo intenta complementar las acciones con los bateadores. Lázaro Martínez, otro de los entrenadores, pondera su uso: “Aún no se ha terminado, ni es lo ideal porque hay que quitarla y ponerla, se precisan otras cosas como el agua cerca; pero bueno, nos ayuda sobre todo cuando se afecta la labor en el terreno por lluvia u otra cuestión. En la preparación enfatizamos en el volumen de los swings, la mecánica de estos, la necesidad de batear para todas las bandas, de conectar de fly con hombres en tercera o cómo batear para anotar desde segunda”.

Con el reto de enfrentar su campaña número 21 y a la espera de un estímulo prometido hace dos años, Yunier Mendoza refuerza que todo cuanto se haga en la serie por venir se define entre el estadio, la jaula y la consagración: “Me vino muy bien este descanso, estoy entregado por completo a la preparación como siempre lo hago y espero rendir como siempre”.

RIVAL A DERROTAR: LAS LESIONES

Uno de los rivales a derrotar este año por los Gallos son las lesiones, mucho más en el área de los lanzadores. Por eso la consulta de Yandy Rivero, médico del elenco, es a pie de bullpen. “Ya podemos hablar de una mejor recuperación, sobre todo de Edelso Montesino y Roberto Hernández, ellos recibieron tratamiento con vitaminas, fortalecimiento por todas las vías, y ya comenzaron a tirar, han dicho que se sienten bien, pero si aparecen molestias, paramos, en eso no hay problemas”.

Atento a esta recuperación se encuentra Ismel Jiménez, entrenador principal de pitcheo, a quien no parecen asustarle ni ese problema ni la juventud de su staff para una campaña que se anuncia más larga. “Allá en Topes encontramos muchas cosas que acá no tenemos, todas muy importantes para fortalecer los brazos, pues la lesión puede estar al doblar de la esquina. Hemos enfocado el trabajo en el mejoramiento del control y muchos ejercicios para lograr lanzar en la zona pegada, ya que tenemos lanzadores rápidos, pero no usan esa arma que es muy efectiva.

“Que muchos sean jóvenes no me preocupa, porque la mayoría viene de la EIDE y están habituados a la competencia. Todos, jóvenes y más experimentados, tienen mucha disciplina, pero lo de si están recuperados o no lo dirá el brazo, no la lengua”.

A media calle y en pleno mediodía con las huellas del entrenamiento en la ropa y el rostro, Pedro Álvarez parece validar el rumbo de una preparación que ahora mismo está en el epicentro de su calendario. “Vengo del estadio, el entrenamiento está fuerte y yo estoy puesto al ciento por ciento para él. He dejado de hacer algunas cosas que me hacían daño, tengo el compromiso de superar mis resultados y de ganar 10 juegos”.

PRÓXIMA SERIE NACIONAL

Según se ratificó esta semana durante un encuentro de la dirección del Inder en la provincia con la familia del béisbol del territorio para debatir la propuesta de formato de la próxima Serie Nacional, esta se realizará de abril a noviembre por el sistema competitivo de todos contra todos, con 75 juegos en la primera etapa a razón de subseries de tres y dos juegos de martes a jueves y sábado y domingo, con el lunes y el viernes como fecha de traslado.

Tras esa primera etapa clasificarían directamente los cuatro primeros equipos e irían a un comodín quinto vs. octavo y sexto vs. séptimo para completar la sexteta de la segunda etapa, que después de dos meses de descanso, jugarían 50 juegos (10 por equipos) para llegar a una semifinal de primero vs. cuarto y segundo vs. tercero, de la que emergerían los dos ganadores a enfrentarse por el título.

Y aunque se manifestaron opiniones discrepantes como extender la cantidad de partidos de la segunda etapa, hacer coincidir la Sub-23 con la Serie Nacional y que se decida un campeón de los primeros 75 partidos, y… al final todos levantaron la mano para aprobar por unanimidad la nueva propuesta.