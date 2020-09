Gallos y Elefantes dividen honores en estreno de la Serie Nacional de Béisbol

Yunier Mendoza bateó un importante doblete en el séptimo capítuo del segundo juego, que luego sirvió para empatar el juego. (Foto: Oscar Alfonso)

En maratónica jornada dominical de doble juego tras la suspensión por lluvia del partido sabatino, Sancti Spíritus y Cienfuegos dividieron honores en el estadio José Antonio Huelga, en el estreno de la Serie Nacional de Béisbol en su versión 60.

El primero de los choques resultó una lluvia de batazos a cuenta de los visitantes que noquearon a los anfitriones 11x 0 en seis capítulos (estaba pactado a siete).

Un total de 16 hits conectaron los sureños, liderados por Pavel Quesada, que bateó el único cuadrangular de la jornada y compiló de manera general de 4-4, tres impulsadas y cuatro anotadas.

Ninguno de los lanzadores que envió al box el debutante manager Eriel Sánchez, pudo contener la furia de los Elefantes, ni siquiera el abridor Yamichel Pérez, quien cargó con el revés al soportar seis carreras, cinco de ellas limpias y nueve hits en solo tres capítulos y dos tercios. Tampoco pudieron los que le siguieron: Roberto Hernández Lorenzo, Adrián Belfast y Osvaldo Santiago.

El verdadero héroe del choque fue Yasmany Insua quien lanzó completo y se llevó el éxito con lechada de apenas dos hits (de Diasmany Palacios y Rodolexis Moreno), dos boletos y dos ponches.

Dos errores cometieron los espirituanos y uno los cienfuegueros.

El segundo partido tuvo ribetes emotivos en la victoria de 5-4 de los Gallos que, viniendo de abajo, dejaron al campo a los cienfuegueros en ocho capítulos (desafío que también estaba pactado a siete entradas tal como lo establece el Reglamento para una doble jornada).

Al igual que el primer partido, los bates espirituanos comenzaron fríos, tanto que solo a la altura del quinto capítulo, los Gallos conectaron su primer hit por intermedio de Lázaro Fernández, cuando ya sus rivales llevaban ventaja de 4-0, pues otra vez comenzaron impetuosos con tres carreras en el segundo capítulo y otra en el cuarto.

Pero en el sexto acto se encendió la mecha cuando aprovecharon el descontrol del box contrario para marcar tres anotaciones después de once entradas sucesivas sin llegar al home.

La primera anotación entró forzada por boleto al emergente Alejandro Escobar con las bases llenas. Otra vez el novato Lázaro Fernández fue protagonista con doblete impulsador de dos que acercó el marcador 3-4. En el cierre del séptimo, Yunier Mendoza bateó doblete con un out en la pizarra, Frederich Cepeda recibió boleto y su primo Geisel, impulsó la del empate con hit.

Todo quedó listo para el octavo capítulo. Fernández se reafirmó como el mejor jugador del encuentro al abrir con imparable, avanzar a segunda base por rolata de Rodolexis Moreno y anotar la del gane, empujado por doble de oro del torpedero Daviel Gómez.

“Estoy feliz de haber debutado de esta manera, vine en un momento clave en el partido y pude conectar para que mi equipo se metiera en el juego y ese batazo se le dedico a mi papá, a quien le dije que me iba a lucir en la Serie Nacional porque me estaba preparando para eso”, dijo el muchacho quien aprovechó muy bien la oportunidad de abrir como segunda base en la alineación regular por la lesión del titular de esa posición Yoandy Baguet. “No me presiono, simplemente voy pa allí a hacer lo que me toca, como mi profesor me dijo, tienes que llegar a primera, con un detboll con lo que sea, salió la línea al medio y llegué a primera”, añadió el joven pelotero

Sobre el desempeño del novato, el manager espirituano expresó: “Es uno de los jugadores que sabe mantener un nivel, él siempre está arriba y cuando los demás pueden bajar, él sube porque su temperamento es así, tengo confianza en él porque me ha demostrado de que no tiene esos nervios y puede responder en momentos claves”.

A los Gallos no les funcionó el abridor Yuen Socarrás, quien en tres innings y dos tercios permitió cuatro carreras, todas limpias, cinco hits, seis boletos y dos ponches.

Pero tras un buen relevo de Yoannis Hernández, que aguantó el partido, Eriel llamó a uno de sus relevistas por excelencia, Yankiel Mauri, quien, pese a no comenzar con buen control, se enderezó para anotarse la primera victoria de su equipo en esta campaña recién estrenada. Mauri lanzó una entrada y dos tercio en las que no permitió ni hits, ni carreras, regaló dos boletos y ponchó a un bateador.

“Cienfuegos tiene muchos bateadores zurdos y también de experiencia, el equipo me respondió a la hora buena, cuando entré de relevo empecé un poco descontrolado pero ya en el inning siguiente mejoré el control y de ahí el resultado, estoy muy contento por esta primera victoria”, dijo Mauri

El partido se jugó sin errores y la derrota fue a la cuenta de Yordy Yohan Wilson Alfaro.

Al término del encuentro Eriel Sánchez, quien realizó varios cambios en su alineación en busca de la victoria, ofreció sus impresiones a la prensa: “Para nadie es bueno una derrota y mucho menos salir noqueado, pero eso nos dio un poco más de fuerza y nos llevó a enfocarnos más en lo que es un segundo partido, el equipo se vio también debajo en el segundo partido, pero venir en el quinto inning y dar una respuesta, es una manera de medir al equipo.

“Siempre he dicho que me gusta buscar quién está bien, la disposición de cada cual y el momento para cada jugada y cada acción que se vaya a realizar en el terreno, por eso todos tienen que estar preparados, el que esté listo al ciento por ciento, ese es el que va a jugar”.

Acerca del comportamiento del pitcheo abridor refirió que era de esperar: “Son los primeros juegos, es la primera rotación, es la tensión de cómo se comienza, pero confío en ellos.

Durante martes, miércoles y jueves los Gallos recibirán en el “Huelga” a Villa Clara a partir de las dos de la tarde, con partidos que podrán verse por Tele Rebelde y trasmitidos por la frecuencia de Amplitud Modulada de Radio Sancti Spíritus.