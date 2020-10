Geisel Cepeda, la bujía de los Gallos (+fotos)

Del 10 al 15 de octubre, lapso que mide la encuesta, el muchacho bateó15 hits en 21 veces oficiales al bate para astronómico promedio de 714. (Foto: ACN)

Lo de Geisel Cepeda Lima resultó sencillamente fenomenal. No solo porque se llevó el pergamino de jugador más valioso de la semana pasada, una iniciativa de la actual Serie Nacional que reconoce a quien más sobresalga con el madero o sobre el box: el jardinero central se llevó los favores del público, quien decide por su voto a través del sitio www.beisbolcubano.cu la propuesta de la Comisión Nacional. La votación resultó récord en lo que va de campaña con 15 677 votos, para aventajar por amplio margen a sus contrincantes: el lanzador matancero Renner Rivero (4 134 votos) y al industrialista Lisbán Correa (2 199).

No fue un regalo de la afición: durante el período de dos subseries del 10 al 15 de octubre, lapso que mide la encuesta, el muchacho bateó lo que quiso ante los lanzadores de Guantánamo y Santiago de Cuba, con 15 hits en 21 veces oficiales al bate para astronómico promedio de 714.

Nadie aportó más para su equipo en lo que a producción de carreras se refiere con nueve anotadas y ocho impulsadas, además de tres dobles y algo llamativo: ningún lanzador lo pudo ponchar. Su OBP fue de 760, su slugging de 1 000 y su OPS de 1 760.

“Me siento muy feliz por esa designación, mucho más por la gran cantidad de votos, que me asombró. Veo que el público me está siguiendo, aunque no venga a los estadios, pero agradezco a todos los que permitieron que saliera el jugador más valioso de la semana, por ellos es que salgo todos los días al terreno a dar lo mejor de mí”, aseguró Geisel.

Parte de este desempeño se gestó detrás de su edificio en Olivos II, donde armó un estadio emergente cuando el primer brote de COVID-19 obligó a todos a entrenar en casa.

“Ahí creamos condiciones con vallas, bates, pelotas, nos reunimos tres o cuatro del equipo junto con Daniel García, que es el preparador físico de los Gallos. Este año la preparación fue muy, muy, muy intensa, te diría que el doble de la del año pasado, tuve que entrenar mucho más y limar algunos detalles técnicos”.

Otros atractivos debieron encandilar a los votantes. Su desborde lo llevó al liderazgo de los bateadores con 461 (antes del inicio de las últimas subseries) a 41 hits en 89 veces al bate. De paso se incluyó entre los primeros en varios departamentos: líder en dobles con 10, en OBP: 538 (empatado con su primo Frederich Cepeda), segundo en OPS: 1 145, tercero en hit: 41 y décimo en slugging: 607.

“He trabajado mucho en la selección de lanzamientos, en su identificación, para ver cuando viene en recta, en rompiente y así he dado mejores conexiones, desde pequeño también me adapté a batear para todos los ángulos del terreno y eso ayuda”.

Y suelta del lado de allá del teléfono desde Granma la sonrisa que suele acompañarle siempre: “Antes de empezar la Serie le decía en jarana a los vecinos y algunos muchachos del equipo: Este año voy a batear 500, y se reían, sé que es difícil mantenerse, pero es más o menos lo que está pasando”.

Lo llamativo en Geisel es su excelente tacto, pues solo lo han podido ponchar en cuatro ocasiones para ubicarse también entre los mejores de la joven campaña.

“Desde pequeño tuve buena visibilidad, en las categorías inferiores me ponchaba muy poco y eso ha seguido así en las Series Nacionales a pesar de que el pitcheo es superior. Eso también se logra con mucha práctica” de bateo”. Y tiene razón. En las cuatro campañas anteriores en las que ha participado, acumula 55 ponches en 613 veces al bate.

Estar casi siempre en base le ha ayudado a su rendimiento. Así, ante de la última subserie, aparece como el máximo productor de carreras de su equipo con 22 anotadas, 16 impulsadas, que pueden ser más. Asume sin sustos su responsabilidad, mucho más porque tiene detrás o delante a su primo Frederich Cepeda, de quien parece haber heredado también su capacidad discriminatoria de los lances y la paciencia en el home.

“Me estuve preparando para ser tercero o cuarto y me enfoqué en eso, te aseguro que no siento ninguna presión, mi función es ayudar al equipo donde quiera que me pongan, estar ahí cerca de Frederich es una gran responsabilidad, pero me toca asumirlo, ya he dicho en otras ocasiones que he aprendido mucho de él, me ha corregido cosas, me da muchos consejos”.

Aunque lo hecho hasta ahora es fenomenal, parece la consecución de su ascendente carrera, que se resume en cuatro campañas en las que el espirituano acumula 320 de average ofensivo y se perfila como uno de los mejores fildeadores del jardín central con 979 de promedio.

La Serie Nacional en su versión 60 apenas acaba de cerrar su primer tercio y aún le quedan dos más, un tiempo que Geisel nunca ha jugado, algo que no parece quitarle el sueño a quien se proyecta como bujía de los Gallos.

Además de la “gasolina” que dice tener para seguir, al muchacho le asisten otras motivaciones e inspiraciones: “La primera es mi hija, que acabó de nacer hace solo un mes y medio; la segunda es ayudar a mi equipo en todo lo que pueda para la clasificación, ya que hemos empezado muy bien, y la tercera es poder integrar un equipo Cuba”.