Grupos sociales en apoyo permanente a binomio del MAS

Evo Morales junto a los aspirantes a la presidencia de Bolivia, Jorge Arce y David Choquehuanca. (Foto: PL)

Grupos sociales de Bolivia se mantienen hoy en alerta permanente ante la persecución política del gobierno de facto al candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora.

En ese sentido, el Jach’a Tantachawi del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, una organización de las nacionalidades y pueblos indígenas, determinó declararse en vigilia permanente y apoyo al binomio Arce Catacora y David Choquehuanca rumbo a las elecciones del 3 de mayo.

Asimismo, miembros del MAS y simpatizantes de esta fuerza política, la más numerosa e importante del país, también advirtieron que no dejarán solo a su fórmula presidencial.

Desde el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, el 10 de noviembre pasado, el régimen de facto lleva a cabo una persecución política contra dirigentes del MAS.

Algunos están presos, otros refugiados en embajadas y varios asilados en el exterior como el propio Evo, quien se encuentra en Argentina.

Este martes, Arce regresó a Bolivia para iniciar su campaña electoral con miras a las elecciones del 3 de mayo próximo, derivadas del golpe de Estado contra Evo Morales.

Al pisar el aeropuerto de la ciudad de El Alto, y antes de siquiera hacer los rutinarios trámites migratorios, el candidato presidencial recibió una orden de citación de parte del Ministerio Público.

Arce, según la cita, debía presentarse a declarar ayer por el caso del exFondo Indígena Originario Campesino y en caso de que no acudir sería detenido.

El aspirante del MAS acudió junto a su abogado a presentar declaraciones al Ministerio Público, donde cientos de personas le expresaban su apoyo y rechazaban la citación en su contra por considerarla una maniobra del gobierno golpista para entorpecer su camino a la presidencia.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida ante el reclamo de la defensa por las faltas de la firma del fiscal en el documento citatorio y desconocimiento sobre detalles del proceso.

A su salida del edificio de Justicia, Arce declaró que las irregularidades del proceso son una muestra de que es víctima de persecución política con el objetivo de minar su carrera hacia la presidencia de la República, cargo para el que es considerado favorito.

Soy un hombre transparente, vine a declarar porque no tengo nada que ocultar, no soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón. Mi equipo de abogados y la propia fiscal notaron las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Esto es eminentemente político contra nuestra candidatura del MAS, declaró Arce.

Exministro de Economía y Finanzas durante casi la totalidad del gobierno de Evo Morales (2006-2019), Arce alertó además que para disminuir sus posibilidades de vencer en las urnas no descarta la aparición de nuevas causas judiciales.

Las cosas más que nos sacarán, que la población juzgue la forma en que proceden, arbitrariamente, en contra de una candidatura que saben que tiene el apoyo popular , porque somos absolutamente inocentes de todo lo que quieran decirnos, subrayó.

Las elecciones generales en Bolivia están programadas para el 3 de mayo y de acuerdo con sondeos recientes el binomio del MAS figura como favorito.