Guerra sin cuartel contra el aedes aegypti

La campaña intensiva emprendida en el territorio ha tenido resultados favorables, de acuerdo con los especialistas. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Entre este lunes y sábado se enmarca una etapa intensiva que con el lema “Actívate contra el mosquito”, busca sensibilizar a la población acerca de la importancia de erradicar las condiciones que favorecen los criaderos del aedes. Esta campaña especial de enfrentamiento al vector se aplica en los municipios de Sancti Spíritus y Trinidad, los de mayor incidencia en el número de casos de dengue y otras albovirosis, comentó la doctora Marennys Moreno Gutiérrez, jefa del departamento de vigilancia en la Dirección Provincial de Salud.

Pero el éxito de este trabajo depende en gran medida del apoyo de las familias, que pueden contribuir realizando el auto-focal, revisando los tanques de agua, realizar el cepillado sistemático de estos recipientes correctamente, también los criaderos de los animales y la higienización alrededor de las casas. Esto mismo se debe hacer en los centros de trabajo, una vez por semana, recalcó la especialista.

Briska Surí Quesada, especialista en enfermedades trasmisibles, explicó que en esta campaña participan también los equipos básicos de salud, encabezados por los médicos de la familia, que interactúan con la población, mediante diferentes técnicas educativas como la dinámica familiar, las acciones grupales y las charlas colectivas. También direccionamos esta campaña a través de los medios masivos de comunicación y las redes sociales, en aras de involucrar a la población.

Osvaldo Gómez Hernández, jefe del departamento de control de vectores, señaló que la medida de la decisión tomada por la dirección del país que incluye a 36 municipios, y el antecedente del trabajo integrado e integral desarrollado en el mes de mayo, con un promedio de 6 000 viviendas que trata el municipio de Sancti Spíritus y unas 3 000 el de Trinidad, la campaña intensiva emprendida aquí ha tenido resultados favorables.

No obstante, alertó, no dejan de existir factores y brechas que atentan contra el control total y eficaz de estas acciones, que tiene que ver con las viviendas cerradas que no se pueden fumigar, con la permanencia por espacio de 45 minutos de las viviendas cerradas cuando se fumigan, como le hemos orientado a la población y que muchas familias no cumplen, lo cual conspira contra la eficacia del plaguicida empleado en el control del vector de las albovirosis.

En esta fase intensiva, dijo, hemos estado acompañados por trabajadores de las empresas, las organizaciones políticas y de masas y aunque hemos tenido afectaciones por las lluvias en la primera quincena de junio, se aprecia un gran impacto positivo de la fumigación. Puntualizó que desde las seis áreas de salud en los dos municipios involucrados en la campaña intensiva de enfrentamiento, salen los equipos hacia universos fijos, de lunes a sábado por las mañanas y en el horario de la tarde se trabaja en la recuperación de las casas que estaban cerradas porque las personas trabajan. Los equipos básicos de salud apoyan activamente este trabajo.

Manifestó que este enfrentamiento intensivo tiene lugar en medio de la pandemia de la covid-19, por ello los operarios aplican el protocolo cuando entran a los hogares, con el uso del nasobuco y las sustancias de desinfección para evitar el contagio. Además, van acompañados por los compañeros que realizan el tratamiento focal, como parte de una labor integradora de todos los factores encaminada a barrer con el mosquito. En el resto de los municipios, fundamentalmente en los dos de riesgo que son Jatibonico y Cabaiguán, se trabaja por clasificación de riesgo y después de un análisis por los equipos municipales, previa conciliación con la provincia, se deciden los universos determinados para aplicar el tratamiento, en tanto los restantes territorios de bajo riesgo lo hacen por radio-batida ante la presencia de casos febriles y de focos, acotó el directivo.