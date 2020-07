Hay que trabajar con rapidez y organización para implementar las nuevas medidas económicas

“Vamos a dar continuidad a la obra de la Revolución”, concluyó Valdés Mesa. (Foto: Presidencia Cuba)

Impulsar la economía nacional con agresividad, intensidad e innovación, deviene propósito de la estrategia económico-social que lanza el gobierno cubano, como respuesta a la intensa crisis mundial generada por la COVID-19.

Las medidas se dieron a conocer en el espacio televisivo Mesa Redonda y persiguen desarrollar acciones que busquen avanzar en el ámbito económico del país, sin dejar a ningún compatriota desprotegido.

Así lo corroboró el Vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa, quien insistió que informar al pueblo sobre tales regulaciones es fundamental y al mismo tiempo recordó que el pasado martes la estrategia fue presentada y aprobada por el Buró Político del Comité Central, presidido por su primer secretario, el General de Ejército, Raúl Castro Ruz.

De igual forma aseveró que dicha propuesta se aprobó en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, presidida por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Valdés Mesa acotó que a partir de ahora hay que trabajar con rapidez y organización para implementar tales medidas, las cuales beneficiarán a la población en general y no a una parte de ella. Asimismo, enfatizó en la necesidad de recurrir a la integración, a la coordinación y a la unidad, como fortalezas de la Revolución Cubana. El Vicepresidente recalcó que con la aplicación de dichas regulaciones económicas no se están adoptando medidas de choque y con ellas se pretende hacer el bien común para todos. Valdés Mesa señaló que no vamos a renunciar a la soberanía y a la independencia que durante siglos las generaciones que nos antecedieron alcanzaron. “Vamos a dar continuidad a la obra de la Revolución”, concluyó .