He escrito, he hablado de lo que he querido

Siempre he escrito y hablado con intencionalidad, en defensa de mi país, expresó Ojito. (Foto: Abdel Romero/ Cubaperiodistas)

Las palabras de nuestro reportero Enrique Ojito, al conocer el otorgamiento del Premio Nacional de Periodismo José Martí

“La vida es un poco paradójica. Esta mañana vino como una especie de huracán a confirmarme algo, una enfermedad equis, no importa; y uno se enfrenta ahora a este otro huracán.

“Ante todo el agradecimiento al jurado. Sé cómo trabaja el jurado del premio José Martí, me consta, me consta. Y me consta también que he aprendido de todos ustedes, y de ellos en particular. Pepe —José Alejandro Rodríguez—siempre me decía: “Ojito no participes más en concursos”. Pero resulta difícil desde provincia, sin las grandes coberturas, buscar y hacerte de un espacio. Realmente, gracias al sistema de premios de la Upec mis resultados han podido conocerse.

“Quiero agradecer a mi familia que me ha acompañado en este empeño, a mi periódico —Escambray— y a mi radio —Radio Sancti Spíritus— que han sido escenarios yo diría que ideales, no perfectos, pero ideales para crecer. Puedo decir, con pleno orgullo, que he escrito y hablado de lo que he querido, porque siempre he escrito y hablado con intencionalidad, en defensa de mi país. En ocasiones he sido un poco incómodo, a veces quizá haya sido un poco apologético, pero siempre he pensado en mi país.

“Vean este premio como un premio para mi provincia, para mi periódico, para Radio Sancti Spíritus, incluso para el sistema de la radio en Santiago de Cuba, donde me inicié como reportero. Para mis profesores de la Universidad de Oriente, sencillos, humildes, pero excelentes profesores. Todos ellos, de una u otra forma, están representados en este premio”.