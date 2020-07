Innovación tecnológica y diversificación en industrias espirituanas del sector alimentario

La Industria Láctea cumple la mayoría de los surtidos que dependen de la leche de vaca. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

A partir del mes de octubre de 2019 y ante las dificultades con distintas materias primas, la dirección de la Industria Alimentaria en la provincia de Sancti Spíritus se dio a la tarea de constituir 17 Polígonos de producción en las sedes de las pequeñas fábricas y unidades de producción, entre ellas las panaderías, radicadas en los distintos municipios y comunidades, lográndose el mayor avance en los territorios de Trinidad, Fomento y Sancti Spíritus, donde con mayor éxito se logran producciones no tradicionales con materias primas alternativas.

Eduardo Moreno García, subdirector técnico-productivo de la Empresa Alimentaria provincial, dio a conocer en la Revista Especial Sancti Spíritus en marcha de Centrovisión, cómo los trabajadores de este sector rinden homenaje a los héroes y mártires de la gesta del Moncada, desarrollando innovaciones tecnológicas para mantener y engrosar las tradicionales y nuevas líneas de producción con destino a la alimentación de la población y garantizar las entregas a los organismos priorizados, entre ellos la Salud Pública, apoyar a los centros de aislamiento de la COVID-19 durante la pandemia y ampliar ahora sus rubros que llegan hasta las comunidades más apartadas de la geografía espirituana.

Comenzamos con la producción de vinos, que no consume energía eléctrica ni combustibles –argumentó- posteriormente nos dedicamos a la deshidratación de las principales viandas que se producen en el país como el boniato, la yuca, el plátano y el maíz, logrando obtener harinas que nos permiten sustituir la harina de trigo de importación, hasta un 10 por ciento. Estas harinas se han usado fundamentalmente en la elaboración de dulces y algunos turrones. Se adquirieron también cinco tapadoras de botellas que han sido muy aprovechadas en estos meses de mayo, junio y julio, de tal modo que la Empresa ha logrado producciones de mermelada, pulpa y semillas de mango no obtenidas nunca antes.

A la interrogante del conductor del programa televisivo, el periodista Juan Carlos Castellón, Eduardo explicó que la empresa cuenta con mini-industrias: Lucumí en Sancti Spíritus, Bonico en Jatibonico, Las Pailas en Trinidad y El Titán en Fomento, además de Cabaiguán que se incorporó a la producción con trapiches y Yaguajay con calderos, lográndose producciones de dulces y conservas de vegetales. En tal sentido confesó que este año se cumplió el plan de elaboración de puré de tomate, no materializado anteriormente, y hasta la fecha se han procesado 330 toneladas de mango y aspiran a cerrar este año con más de 1 200 toneladas de conservas de frutas y vegetales.

Hoy hace 42 días que no se producen galletas dulces ni saladas en la provincia, por la carencia de harina de trigo para estos renglones que sí jugaron un papel importante durante una buena parte de la pandemia, con las entregas que se hicieron a los centros de aislamiento de la COVID-19. Hemos tenido afectaciones con otras materias primas como el aceite, los azúcares crudo y refino, y el huevo que se usa en la repostería, no obstante se ha mantenido la producción del pan y el fideo para la canasta básica normada y los organismos priorizados como la Salud, las FAR y el MININT, pues Educación aún no ha comenzado el cursos escolar, precisó el subdirector de la Industria Alimentaria.

Seguidamente intervino Boris Cancio, director de la Empresa Láctea Río Zaza, quien se refirió a los principales avances de dicha entidad: Nuestra empresa –dijo- está cumpliendo la mayoría de los surtidos que dependen de la leche de vaca, pues tenemos afectaciones con la leche en polvo, por ejemplo el nutrigurt (un tipo de yogurt que se hace en Mérida), en el caso del suero saborizado fue un elemento que se incorporó en tiempos de la COVID-19 y se elabora a partir del suero, se está ampliando su producción para diversificarlo en toda la población, el requesón que se rescató se hace en la fábrica Mérida de Yaguajay, el queso crema también se sobrecumple, el yogurt de soya que es muy demandado, lo estamos llevando en pipas a los municipios de la provincia, la mezcla para batidos y natilla y el queso, esas son los principales productos que elaboramos hoy con la leche, puntualizó.

Sobre los destinos de estas producciones, el directivo indicó que entre las prioridades, figura en primer lugar la leche y el yogurt de soya para la canasta básica de la población, los centro asistenciales de la Salud, otros organismos de la alimentación social como son las FAR y el MININT y el turismo, que en tiempos de la pandemia mermó y ahora estamos reincorporando ese abastecimiento. Reconoció el papel preponderante de la Fábrica Mérida en la actualidad, que elabora el nutribur, requesón, queso frescal, queso fundido, el queso Mérida que no se produce en estos momentos por reparación de la nevera, y gracias a los trabajadores de esa industria láctea, que lograron construir una máquina que en el mercado internacional cuesta 20 000 dólares, permitirá hilar queso para la elaboración de pizzas y espaguetis, que se destinará fundamentalmente a las pizzerías de la provincia y al turismo.

Ese mismo proyecto se acomete –entenció- en las Unidades Empresariales de Base (UEB) Sancti Spíritus y La Sierpe, para establecer tres líneas de producción de este queso. En este último municipio luego de algunos ajustes a la máquina hiladora, fabricada por los innovadores de la entidad íntegramente con recursos del país sin importar un tornillo, se comenzará a producir queso. Para el 2021 se montará allí una mini-planta para producir helados para el comercio y la gastronomía de La Sierpe y Jatibonico, adelantó el directivo.

Manifestó que para este 26 de Julio, Aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se va a inaugurar la fábrica de helados de Trinidad, cuya producción se destinará al comercio, la gastronomía, el consumo social y el turismo. Será –precisó- la UEB Productos Lácteos El Valle, nombre alegórico al Valle de los Ingenios, patrimonio de la Humanidad, y se encargará además, de comercializar otras producciones de la empresa en el polo turístico y las cadenas de tiendas de Trinidad. Finalmente Boris anunció que el excedente de leche de la etapa de primavera se envía una parte para La Habana y el resto se conserva en forma de masa congelada en una cámara del Frigorífico de Sancti Spíritus, para su utilización en la elaboración de quesos en la etapa de sequía cuando la disponibilidad de esa materia prima se reduce.

Por su parte Orlando de la Cruz Rivadeneira, director de producción de la Empresa Pesquera Pescaspir de Sancti Spíritus, informó que esa entidad cuenta con la Planta de Escama donde se procesan el filete, la minuta y el picadillo de pescado y la Planta de Conformados, que elabora masa de croquetas, croqueta-bufet, masa de hamburguesa, spán, jamonada y picadillo condimentado, entre otros surtidos muy demandados por la población.

Ponderó que también allí los trabajadores fabricaron equipos para conformar la hamburguesa y las albóndigas y partiendo de las excesivas trabas que genera el bloqueo estadounidense para producir, previendo una agravación de la crisis, se montó una Planta de Salado en la presa Zaza, donde se captura el 65 por ciento del pescado acuícola de la provincia, para procesar pescado salado en sus distintas variedades; significó que en algunas producciones como la croqueta se sustituye totalmente la harina de trigo que es deficitaria, con harina de arroz elaborada localmente; habló de la exportación de tenca hg y vejiga natatoria de los peces a través de la Zona de Desarrollo Mariel; están incursionando con la exportación de tilapia; y finalmente anunció que se proyecta el montaje de una nueva línea de conformados para los sectores priorizados y la sustitución de importaciones.