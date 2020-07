Instituciones bancarias despliegan el total de sus servicios

En los tiempos de pandemia el Banco Popular de Ahorro en la provincia acreditó más de 8 000 créditos. (Foto: Oscar Salabarría Martínez)

El Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus restableció todos los servicios de la banca personal y de la banca de negocios, con las debidas medidas de prevención contra la COVID-19 tanto por los usuarios como por los trabajadores respecto a la atención presencial.

Ana Consuelo Castro Montero, especialista en comunicación Institucional y marketing de la Dirección Provincial del BPA, informó este miércoles en la Revista Especial de Centrovisión que ello se corresponde con lo establecido en la tercera fase recuperativa en esa institución bancaria

Muchas personas preguntaban por qué no estábamos dando créditos para materiales de construcción –señaló- y nosotros les explicamos que desde la segunda fase ese servicio se mantenía activo, que el problema radicaba en las entidades e instituciones que tenían que certificar datos para completar la documentación que avalaba dichos créditos y a veces faltaba alguno de los eslabones de esa cadena, por los problemas inherentes a la COVID-19, al enviarse hacia sus hogares a las personas más vulnerables a dicha enfermedad.

Para conocimiento de la población, en los tiempos de pandemia el Banco Popular de Ahorro acreditó más de 8 000 créditos, dijo la funcionaria y puntualizó que los horarios de servicio en estos momentos son de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes y los sábados de ocho a once de la mañana. Hay que destacar –advirtió- que tanto en la banca de particulares como en la banca de negocios los resultados se triplicaron en relación con épocas normales, o sea que el trabajo del BPA ha sido un trabajo sostenido durante el tiempo que llevamos de la COVID-19, de tal modo que al cierre de junio el ahorro creció en 54 millones de pesos en todas sus modalidades y hay que aclarar que en los último cuatro meses el ahorro que tuvo el banco representa un 92 por ciento respecto a otros momentos normales, ese ahorro se refleja por plazos, que pueden ser de tres meses, ocho meses, 32, 60 y 72 meses, con las mayores tasas de interés en estas últimas, lo que resulta muy atractivo para los clientes y a la vez beneficioso para la institución que puede contar con ese efectivo.

Destacó la aceptación que ha tenido la posibilidad de poder extraer mensualmente ahora los intereses que generan esas cuentas a mediano plazo y que en estos casos las personas deben cumplir con lo pactado respecto al plazo fijo convenido para su cuenta.

La directiva anunció que se continúan entregando financiamientos para la producción de alimentos y por tal razón la banca de negocios ha potenciado la entrega de créditos tanto a campesinos particulares, como a Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).

Los créditos han continuado creciendo pero en la medida en que se incremente la producción de materiales de construcción, más créditos solicitan las personas naturales para acceder a la compra de los mismos y poder reparar sus viviendas, opinó.

El Banco Popular de Ahorro, agregó, ha potenciado también la modalidad del comercio a distancia, con más de 96 000 tarjetas magnéticas entregadas para el comercio electrónico, como el de los patios de materiales de construcción en la actualidad, pero debido a la falta del plástico que se utiliza para confeccionar dichas tarjetas, desde el mes de mayo estamos imposibilitados de entregar nuevas tarjetas magnéticas, aunque en nuestras agencias existe una cantidad de tarjetas que las personas no han ido a recoger y buscar también la matriz para poderse autenticar en Transfermóvil, no se han vencido pero no las recogen quienes las solicitaron.

Manifestó que también están las tarjetas matriciales, que son imprescindibles para poder realizar cualquier transacción electrónica por lo que instan a las personas que no han recogido la matriz criptográfica que se presenten en las agencias con ese fin. Dijo que en las propias agencias bancarias pueden activar sus tarjetas magnéticas en Transfermóvil para que puedan acceder a los beneficios que brindan estas modalidades de comercio electrónico a distancia. El Transfermóvil ahora está en la versión 1.200309, aunque en los próximos días se dará a conocer una nueva versión para realizar los pagos por Nauta Hogar, concluyó

Por su parte Carlos Barroceta de Rojas, director de Comunicación y Márketing del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), ratificó que los horarios de servicios coinciden con los del BPA, de igual forma se prestan la totalidad de los servicios desde el inicio de la tercera fase, pero recordó a los clientes que es obligatorio el uso del nasobuco y el lavado de las manos con agua clorada para tener acceso a las agencias, así como mantener la distancia en las colas fuera de los bancos para evitar cualquier tipo de contagio.