Juan Guaidó, legitimado sólo por los medios de comunicación

Tania explicó que ‘todo fue un show, una campaña mediática para conseguir titulares y la legitimidad en la prensa que no tiene en el país’.

Juan Guiadó sólo tiene legitimidad como presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela en los medios de comunicación que le hacen el juego y publican sus show, expresó este 8 de enero la diputada, Tania Díaz.

En un intercambio con Prensa Latina, la parlamentaria del Bloque de la Patria explicó, ‘lo que trascendió en los medios sobre la supuesta juramentación la víspera del expresidente del Parlamento (en desacato) no fue más que un espectáculo mediático’.



Como está establecido en la Constitución, el martes se radicó la nueva presidencia liderada por Luis Parra, se aprobó el acta que lo acredita como presidente y se efectúo la primera sesión de la AN para el período 2020-2021.



De acuerdo a la agenda se debatió el tema petrolero, el salario y los presos, señaló la también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



‘Todo funcionó como debía, pero cuando íbamos saliendo irrumpió Guaidó violentamente en el Poder Legislativo, acompañado de un grupo de periodistas y una veintena de sus seguidores, la mayoría inhabilitados’, explicó la diputada a esta agencia.



Al ser interrogada acerca de lo acontecido y de lo cual se hicieron eco la mayoría de los medios extranjeros, señaló, ‘todo fue un show, una campaña mediática para conseguir titulares y la legitimidad en la prensa que no tiene en el país’.



Todo un espectáculo, juramentándose como presidente de un Parlamento virtual, subrayó, ‘sólo intentan hacerlo visible para que siga dando los discursos que le redactan esos mismos medios y seguir chupando el dinero que le da Estados Unidos’.



‘Yo quisiera que los parlamentarios del mundo me dijeran si eso es posible, un vicepresidente de una Asamblea inexistente juramenta a un presidente encargado de un país, eso, expresó, es digno de un análisis siquiátrico, político y jurídico’.



Puedo asegurarle, recalcó Díaz a esta agencia, que en la sesión hubo un debate y una confrontación profunda, porque ellos siguen siendo oposición y sus diferencias con nuestra bancada son marcadas, pero hubo respeto.



Incluso llegamos a crear una comisión presidida por Parra e integrada por diputados de todas las tendencias políticas, lo cual, dijo, es un primer paso para sacar a la Asamblea del desacato.



Allí se puso de manifiesto que a pesar de nuestras diferencias queremos la paz y la estabilidad de la nación, expresó.



‘El resto fue simplemente un campaña mediática montada por segunda ocasión por Guaidó, quien se niega aceptar que no tiene apoyo, ni votos, ni quien le respalde, ni siquiera su propia gente’, puntualizó la diputada.



Lo que hicieron fue golpear mujeres, perseguir al presidente de la AN e intentar desatar la violencia, el desorden y el caos.