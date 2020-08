Juez niega petición de Trump sobre sus declaraciones de impuestos

La Corte Suprema dictaminó que Trump no tiene una amplia inmunidad contra las investigaciones criminales mientras esté en la Casa Blanca. (Foto: PL)

Un juez federal de Nueva York denegó este 21 de agosto la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de detener temporalmente la citación del gran jurado para sus declaraciones de impuestos.

El fallo del juez de distrito Víctor Marrero llega un día después de que desestimara el último intento de Trump de bloquear una citación del gran jurado de Nueva York referente a ocho años de sus documentos financieros, incluyendo sus declaraciones de impuestos personales y corporativas.



Los abogados personales del mandatario pidieron la víspera a Marrero -nombrado por William Clinton (1993-2001)- que detuviera su decisión para que no entrara en vigor mientras Trump reclamaba ante la corte federal de apelaciones de Nueva York, lo que rechazó este viernes en un fallo de nueve páginas.



Las recientes decisiones contra el ocupante del Despacho Oval acercan a los fiscales de Manhattan a la obtención de las declaraciones de impuestos del presidente, aunque es poco probable que el público las vea antes de las elecciones de noviembre.



En su conclusión, Marrero dijo que ‘el Tribunal considera que no se producirá ningún daño irreparable por la divulgación de los registros del Presidente’.



La desestimación de los argumentos de Trump por parte del magistrado se basó en gran medida en una conclusión histórica del Tribunal Supremo el mes pasado, el cual rechazó la afirmación del gobernante de que los presidentes gozan de inmunidad absoluta frente a las investigaciones penales.



La disputa sobre el acceso a los registros financieros surgió después que Cyrus Vance Jr., fiscal de distrito de Manhattan, obtuviera una citación del gran jurado para Mazars USA, la empresa de contabilidad de Trump.



La oficina de Vance está investigando los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar a dos mujeres que alegan haber tenido relaciones con Trump, incluida la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal.



El jefe de Estado lucha contra la citación de Vance desde septiembre de 2019, argumentando que goza de una inmunidad absoluta en el proceso penal a nivel estatal según la Constitución.



La Corte Suprema dictaminó 7-2 el 9 de julio que Trump no tiene una amplia inmunidad contra las investigaciones criminales mientras esté en la Casa Blanca.