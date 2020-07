La actividad del comercio en Sancti Spíritus amplía sus servicios

En los mercados Ideal continúa suspendida la venta de arroz, harina y granos. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Si los espirituanos pudieron continuar su marcha, asegurar sus abastecimientos imprescindibles, desde que comenzaron las medidas a propósito de la COVID-19, entre otras razones fue gracias al desempeño del sector del Comercio, que, además de garantizar la venta de diferentes productos, cambió su rutina y horarios para que no quedara ningún consumidor sin recibirlos. En momentos en que se transita por la segunda fase de la primera etapa de vuelta a la normalidad Escambray dialoga con Ariel Fernández Martín, director del Grupo Empresarial en Sancti Spíritus.

¿Cuáles son las medidas que Comercio mantiene vigentes en esta segunda fase y cómo se prepara para la tercera?

Seguimos laborando de acuerdo con lo establecido a nivel de país, manteniendo la limpieza, higiene y guardando las distancias en todas las actividades ya sean del comercio, la gastronomía, los servicios y el Sistema de Alojamiento.

¿Cuántos restaurantes y cafeterías funcionan en la provincia y bajo qué condiciones?

Hoy contamos con 73 restaurantes y 135 cafeterías que ya fueron abiertos y se preparan para continuar su desempeño cuando alcancemos la total normalidad. Solo que en todos los centros que en un momento estuvieron destinados a la elaboración de alimentos para llevar, hoy, además de seguir con ese encargo, ya prestan el servicio habitual, aunque manteniendo la capacidad hasta el 50 por ciento de clientes, al igual que en los bares y demás locales de la gastronomía que se vinculan a la venta de bebidas alcohólicas.

En el caso de las cafeterías, abren a las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en tanto otras cierran a las 9:40 p.m. según sus características, tal es el caso de La Rotonda, la Casa del Perro Caliente, la Casa del Sándwich y otras como las de los hospitales, la funeraria y la terminal que lo hacen a las 11:00 p.m. Todavía no hemos aprobado el funcionamiento de las unidades que trabajaban las 24 horas. Los restaurantes inician a las 9:00 a.m. con servicio corrido de almuerzo y comida, hasta las 9:40 p.m.

Ariel Fernández asegura que sus trabajadores se han mantenido activos en todas las etapas vinculadas a la COVID-19. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

¿Cómo se ha previsto la venta de los productos de aseo y con qué frecuencia?

Desde el mes de abril los productos de aseo se comenzaron a vender a través de las bodegas del Comercio, sin subsidios, expendio que hasta el momento no ha presentado ninguna afectación. Así continuarán llegando estos productos mensualmente a los espirituanos para evitar el acaparamiento y lograr que la población los reciba equitativamente.

En el caso de la crema dental, que en un primer momento se distribuyó trimestralmente, ahora será bimensual, debido a que existe garantía de fabricación y materia prima en la industria cubana.

Sobre el expendio del pollo adicional sin subsidio que se ha estado recibiendo en las bodegas, ¿cómo quedará a partir de ahora?

En abril y mayo toda la población adquirió el pollo sin subsidio y controlado a través de la Libreta de Abastecimiento. Pero debido a la no existencia del producto en las cantidades requeridas por parte de las entidades proveedoras, en el mes de junio y para julio solo se aprobó su venta para niños de 0 a 13 años, el resto de la población debe adquirirlo en las tiendas de divisa.

¿Mantiene el Sistema de Atención a la Familia su servicio?

Los 58 centros vinculados a este programa en la provincia continúan activos, con todas las garantías de alimentaciónparaasegurar el servicio a los 2 163 asistenciados y se mantiene en la segunda fase la iniciativa de llevar el almuerzo y la comida hasta los hogares de los espirituanos beneficiados. Para la tercera fase solo se prevé favorecer con esta prestación a los ancianos y personas más vulnerables, que por su discapacidad no pueden acudir a los centros del Sistema de Atención a la Familia.

Los productos de aseo continuarán vinculados a las bodegas para venderlos de manera controlada y equitativa. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

¿Con qué condiciones abrieron los mercados industriales?

En esta segunda fase de vuelta a la normalidad se abrieron 39, que son los que siguen trabajando con los diferentes programas especiales, así como los que disponen de determinadas mercancías.

Estos centros lo hacen en sus horarios habituales y con las medidas de distanciamiento e higiene. En el caso de la ciudad cabecera quedó abierto El Paraíso Infantil para los programas de canastilla, La Vizcaína con los productos de materiales de la construcción, el mercado Color Centro con los artículos de ortopedia y aseo para enfermos postrados crónicos e incontinentes, y el mercado Las Comisiones, aunque ya todos se preparan para asumir la venta de los uniformes escolares con vistas al próximo curso escolar.

¿Cómo seguirá la venta de productos en los mercados Ideal?, ¿cuáles serán los surtidos que continuarán deficitarios?

Los mercados Ideal se han mantenido con una serie de productos alimenticios provenientes de la industria cárnica y láctea, así como de la alimentaria, también han vendido azúcar, sal y refrescos en determinados momentos; pero respecto a los surtidos más demandados, como el arroz, la harina de trigo, de maíz y los granos, hoy no tenemos asignaciones aprobadas en la política de distribución para el mes de julio; en esto se incluye el pollo, que también se recibía en dichas unidades y el chícharo, que desde mayo pasó a formar parte de los renglones controlados en las bodegas. Solo se garantizará el arroz con destino a la canasta básica y el del consumo social y la gastronomía.

¿Cuándo reiniciarán sus labores los centros arrendados?

Los 141 círculos sociales y cafeterías que funcionan bajo el sistema de arrendamiento en la provincia ya pueden comenzar sus servicios con los mismos requerimientos que existen para el resto de las unidades del sector. De igual forma, comenzaron, a partir del pasado fin de semana, los palacios de quince y bodas, uno en Sancti Spíritus y otro en Cabaiguán.

¿En qué condiciones se desempeñan las unidades de servicio, talleres de reparación de electrodomésticos y otros?

Los talleres de servicios que en la provincia suman 16, al igual que los 60 puntos vinculados al programa de electrodomésticos, electrónicos y de refrigeración, se mantienen estables, haciendo trabajos de poca envergadura y de mantenimiento de equipos, debido al déficit de piezas; aunque en el mes anterior entró un nivel, de recursos para el programa energético y este mes debemos recibir otro envío.

Ante la falta de resistencias nos anunciaron un envío de cocinas eléctricas para reposición y también se espera la llegada de algunos refrigeradores para reponer los que permanecen afectados e inscritos sin solución, debido a su estado crítico.

Este sector asegura, además, la reincorporación del autoservicio de Garaita, que se encontraba cerrado, y que al igual que el de la calle Martí, en la ciudad cabecera, se vinculan a la población, sin dejar de vender el hipoclorito de sodio al uno por ciento, un desinfectante que desde el inicio mismo de la pandemia se comercializa en 27 puntos de la provincia.

¿Comercio seguirá potenciando la venta de productos en comunidades apartadas?

Hasta la fecha hemos estado vinculados a 171 comunidades y asentamientos, llevando productos del comercio, la gastronomía y los servicios, siempre en coordinación con los Consejos Populares. Esta iniciativa ha tenido mucha aceptación y por su importancia, pretendemos mantenerla en la segunda y tercera fases.