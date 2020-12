La economía que viene

Ilustración: Martirena

Cuba atraviesa hoy una suerte de experimento en carne viva. Nadie tiene las respuestas exactas para la ecuación matemática que representa la economía nacional en estos momentos, ni en los años por venir. Predecir en este tema resulta tan difícil para un analista como para un meteorólogo anunciar algún terremoto. Muchas interrogantes, incertidumbres y expectativas se generan sobre el mañana, mientras atravesamos el campo de batalla por la supervivencia de hoy.

El 2020 cierra sus puertas en medio de un complejísimo escenario económico, donde se combinaron los efectos de la crisis económica internacional provocada por la COVID-19 con un bloqueo reforzado, dos jugadas que colocarían en posición de jaque mate a cualquier nación.

Persecución financiera y cerco a cualquier fuente de ingresos en divisas, interrupción de la actividad turística, contracción de las importaciones, disminución de la producción y los servicios, gastos adicionales de salud… constituyen solo algunos de los dolores de cabeza que pusieron cerrojos al más mínimo progreso económico durante los últimos doce meses.

Según estimaciones oficiales, el Producto Interno Bruto de Cuba decrece un 11 por ciento y Sancti Spíritus no hace la diferencia en ese mapa desconcertante, con el agregado de que aquí se padecieron las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Eta y un rebrote de la COVID-19 que ralentizó el tránsito del territorio hacia la nueva normalidad.

Decenas de empresas incumplieron sus producciones físicas en la industria y la agricultura, la ejecución de las inversiones apenas ronda el 80 por ciento y el déficit presupuestario no se hizo esperar, debido a la suspensión de la licencia a más de 14 000 trabajadores por cuenta propia, al incumplimiento de las utilidades después de los impuestos o pérdidas fiscales en algunas entidades; sin mencionar los gastos provocados por el nuevo coronavirus, que ya rondan aquí los 25 millones de pesos.

No obstante, según los últimos análisis realizados, algunos indicadores económicos del territorio muestran resultados favorables: las ventas netas, las utilidades antes de impuesto y el valor agregado bruto.

Pero, más allá de los términos especializados y de los algoritmos que matizan esta temática, en el período que concluye los espirituanos han sufrido en particular el desabasto y las colas, los precios en una escalada comparable a un salto con pértiga y una merma innegable en la calidad de vida de sus familias.

El Ministerio de Economía y Planificación ha proyectado para el venidero año una gradual recuperación, con un crecimiento del PIB entre un 6 y un 7 por ciento, siempre en dependencia de la evolución y el control de la pandemia, así como del cumplimiento de las estimaciones en sectores claves como el turismo y las exportaciones.

Se priorizarán áreas determinantes en la vida y el desempeño de cualquier país: los alimentos, combustibles, fertilizantes y plaguicidas, medicamentos, las demandas de la defensa y los financiamientos para la industria nacional, con el propósito de no importar lo que se pueda producir aquí.

Aunque Cuba no pretende dolarizar su economía, se aspira que las ventas de las producciones en las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y la retención de parte de la liquidez por exportaciones funcionen como motor de arranque para las aún insípidas empresas estatales.

Por cierto, las tiendas abiertas en MLC —consideradas por muchos una piedra en el zapato nacional—, han contribuido a incentivar remesas y evitar fugas de divisas hacia el exterior, a la vez que satisfacen las demandas de un importante segmento de la población y esos ingresos financian gastos imprescindibles para la isla en alimentos y combustibles.

La gradual recuperación de la economía prevé crecimientos en producciones nacionales, tanto de la actividad agropecuaria —por ejemplo: arroz, maíz, frijoles y leche—, como de la industria manufacturera: acero, madera, productos de aseo, electrodomésticos, bicicletas, motos y triciclos, entre otros.

En medio de tantas turbulencias, este primero de enero inicia en Cuba el bien complejo proceso de ordenamiento monetario, que ha sacudido la opinión pública con las más diversas opiniones y cuestionamientos, en particular sobre la correlación salario- precios y algunas tarifas, como la de electricidad.

La dirección del país ha argumentado que posponer esta decisión resultaría aún más costoso en el tiempo y que deben seguirse con particulares anteojos la inflación, con vistas a que no se exprese por encima de los niveles proyectados; y los precios, para que no continúen por esa cuesta hasta ahora imparable que ya los hace abusivos.

Sortear la devaluación del peso llevará mucho tiempo y trabajo. Esta suerte de experimento en carne viva ya no admite marcha atrás, pero sus puertas no deben cerrarse, sino quedar abiertas para corregir por el camino lo que precise ser corregido. El progreso se labrará solo con las neuronas y los brazos de la nación. Sin escepticismo, pero con realismo, los cubanos no dejan de sacar cuentas y más cuentas porque no hace falta ser adivino para saber que la economía que viene se las trae, o como aseguró un espirituano sencillo: el 2021 viene al duro y sin guante.