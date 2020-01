La inyección de Eriel (+fotos)

Eriel integró la nómina de los Gallos durante 25 años.

Designado recientemente como director de los Gallos, Eriel Sánchez León pretende contagiar al equipo no solo de optimismo

Mira con otros ojos el play off final de la pelota cubana. Escudriña cada jugada y cada decisión. Frente al televisor sueña, aun cuando no ha dicho la primera orden como mánager de los Gallos desde que fue designado a inicios de diciembre pasado.

Sueña que en unos meses estará igual: en busca de un título, al frente del mismo equipo con el que no pudo lograrlo durante sus 25 años como jugador. Acaricia la quimera, aunque tiene ante sí un elenco en nómina inferior al que militó y también más de una deuda.

Quizás, Eriel Sánchez León se quedó con ganas tras ganar el oro con el Sub-23 y es lo que piensa desde que le dieron las riendas de los Gallos para suceder a un José Raúl Delgado, sustituido a pesar de sus buenos resultados, como lo reconocen no pocos espirituanos entre los que me incluyo.

“Me cogió un poco de sorpresa. Fui citado al Inder y allí me lo comunicaron luego de haber hablado con José Raúl”.

A los muchachos les he pedido que quiero tener a 40 Eriel Sánchez en el terreno. (Foto: ACN)

Pero nunca escondiste tus deseos de dirigir.

En ese sentido no me cogió de sorpresa porque desde que era atleta en los últimos años siempre dije que quería seguir en el béisbol, por eso tenía la ambición o la proyección de ser parte de la pelota y aportar mis escasos conocimientos; no puedo decir que tenga mucha experiencia, pero sí muchas vivencias como pelotero, como entrenador y como director.

Se dice que fue una decisión precipitada, a juzgar por tu poco tiempo como director.

No vengo a sustituir a José Raúl, sino a continuar un tremendísimo trabajo que hizo con su dirección y logró grandes resultados. No creo que haya sido precipitado, todas las personas en la vida tienen oportunidades y lleguen en el momento que lleguen lo que hay que hacer es asumirlas.

Si nos ponemos a pensar en frío, sobre lo de preparar a una persona para una responsabilidad, a lo mejor podemos decir: ¡Coño! nos apuramos un poco, teníamos que prepararlo más, darle un poco más de carretera, haber formado parte de esa dirección, pero no fue así. Hay grandes figuras, mucho potencial y deficiencias que se han analizado.

¿Qué béisbol te gusta jugar? Allá dirigiste a niños y acá a hombres…

A todos les he pedido que quiero tener a 40 Eriel Sánchez en el terreno. Voy a impregnarles lucha, entrega.

Tengo que estimular la competitividad, le daré la oportunidad a todos, no le tengo miedo al cambio, comenta Eriel.

¿Cómo sobrellevar a atletas con quienes hasta ayer pudiste haber cometido algún desliz, indisciplina o escapadita?

He hablado con ellos con todo encima de la mesa. En algún momento hicimos juntos cosas que no teníamos que haber hecho, pero les hice saber que tengo ahora un compromiso por una provincia, un pueblo. Tuve una respuesta muy positiva de Cepeda, quien ya me manifestó su disposición de ser el capitán y me decía jocosamente: “Tranquilo, guajiro, seré el primero en llegar a todos los lugares y el último en salir, el que mejor se va a portar y hacer las cosas para que puedas exigirle a cualquier muchacho”; eso me dio mucho aliento y algo similar me dijo Mendoza.

¿Qué buscas en esta preselección?

Tengo que buscar una alineación y una combinación de jugadores de cambio, estimular la competitividad, le daré la oportunidad a todos, no le tengo miedo al cambio, cometí el error de exigir que no me sentaran cuando caía en un slump y es lo normal cuando alguien no está bien; cada cual debe saber su responsabilidad.

¿En eso de sentar incluyes a Cepeda y a Mendoza si fueran los casos?

Sería bastante difícil tener que hacerlo por el respeto que se les tiene, pero en realidad antes de dejar que le falten el respeto por un slump o un mal momento, si tuviese que hacerlo lo voy a hacer, y tendrán que entender que existen momentos de cambio, de tomar decisiones; trataré de ser justo con Cepeda, pero también con el último jugador del equipo.

¿Cuál es el estilo de dirección de Eriel?

No vengo a cambiar nada, sino que conozcan mis reglas. Me gusta debatir y llegar a consensos donde todos aprobemos lo que se puede y lo que no se puede hacer porque la dirección no se llama Eriel, aunque habrá decisiones que voy a tener que tomar; pero le he pedido a mi colectivo transparencia, confianza y cero chisme, pues eso hace mucho daño.

Hay quienes hablan de indisciplinas, permisiones, tomaderas de los atletas.

No me gusta velar a nadie, pero sí voy a estar pendiente y cuando sucedan cosas vamos a tomar las medidas pertinentes, porque merezco respeto y quiero hacerles entender que somos figuras públicas y debemos saber dónde, cuándo y cómo hacemos las cosas. Estoy pensando en cero celular en el dugout a la hora de los juegos y el entrenamiento, porque se usan para miles de cosas y no para superarnos; para la familia de cualquier atleta tengo mis dos números de teléfono para lo que haga falta.

Se comenta que has hablado con peloteros de otras provincias.

Me dieron la oportunidad de estar abierto para cualquier atleta de otras provincias que quiera venir acá y he contactado con dos jugadores, pero no lo he hecho público porque ellos deben esperar por el permiso de su territorio. Uno es jardinero y otro es lanzador. Estamos en disposición de asumir cualquier atleta con calidad sin perjudicar a aquel de nuestra provincia que tenga futuro.

A fuerza de batazos y de empeño Eriel vistió el uniforme del equipo Cuba por más de una década.

Heredas un staff sin brazos. ¿No le temes a eso?

Es difícil, pero estamos enfrentando el problema. Hemos hecho reuniones de trabajo donde invitamos a profesores de la EIDE para ver cómo ha sido la trayectoria de esos lanzadores y ver qué hacer para recuperarlos. Tenemos en mente un proyecto de entrenar en Topes de Collantes y buscar, más que el entrenamiento de altura, un lugar que nos ayude a alcanzar potencia y oxigenación, allá existen muchos gimnasios con buenos rehabilitadores. Luego, con los entrenadores haremos un control de ultrasonido de codo y hombro para ver como están, porque vamos a tratar de llevar al equipo a los que estén en plenitud de forma.

Si a José Raúl lo sustituyeron con un bronce y clasificado entre los ocho, ¿estás consciente de que contigo se busca el oro y solo el oro?

Creo que la estrategia de la provincia no es buscar lo que le faltó a José Raúl, sino qué faltó ahí que no fue lo técnico; más bien se trata de lo que yo puedo inyectar al elenco.

¿Y tienes esa inyección?

Yo tengo el optimismo, desde que fui atleta siempre voy por más y soy un poco atrevido. No sé si tenga la inyección, pero sí sé que voy a poner todo lo que tenga que poner en vena, en músculo, en lo que sea por lograr eso que me están proponiendo, equipo hay para eso.