La pelota intenta moverse

La fecha del comienzo del clásico nacional aún está por definirse, pero pudiera repensarse la variante de regresarla a noviembre. (Foto: Oscar Alfonso)

Como mismo el mundo busca escabullirse del dilatado confinamiento impuesto por la COVID-19, el deporte intenta despojarse de su impasse.

En Europa algunas ligas de fútbol han comenzado a jugar en un estadio sin bullicio y la MLB valora la arrancada de su temporada para julio. En Cuba los deportes se han detenido, pero no su influjo. Uno de los que han logrado arrancarle a la mente, aunque sea atisbos de otro tópico que no sea el nuevo coronavirus es la pelota, y no solo porque la pantalla televisiva remueve la nostalgia con partidos que hicieron historia en su momento.

Como plato fuerte se anuncia la celebración de la Serie Nacional en su versión 60 para cuando se pueda. Así se ha pensado en algunas variantes que se adaptarían al momento en que la pandemia deje jugar. Por eso no parece factible elucubrar sobre una u otra hasta que la realidad más objetiva imponga las reglas de juego sobre la estructura, cantidad de partidos, escenarios…

Queda claro que cualquiera de las fórmulas debe tener en cuenta la economía, pues se conoce que el respaldo presupuestario de la campaña beisbolera en Cuba es millonario y hay lujos que no podemos darnos, mucho menos cuando el país tiene por delante un partido complicado: acabar de salir de este rival difícil y luego recuperarse del golpe que le deja. El hecho de que se pueda celebrar —si es que se puede— sería ya un aliciente. Primero por su efecto antiestrés para amantes y no amantes de la pelota, luego de que un solo vocablo ha saturado el ambiente por meses y se sabe que el deporte tiene un efecto de “opio” benévolo para oxigenar el espíritu y ocupar las horas en cosas útiles.

Las opciones tienen a su favor el abanico de fechas. Sí, porque si algo hemos movido en los últimos años —y no precisamente por el coronavirus— es la Serie Nacional. Casi siempre hemos supeditado su calendario a este o aquel evento, sea importante o no. Así la movimos de noviembre, su fecha de arrancada más duradera, para empezarla en agosto, septiembre…; en fin, sin contar que la hemos parado en seco dos y tres veces por esas propias razones.

Algo positivo para una decisión “ciento por ciento cubana” es que ya la Olimpiada de Tokio no es una condicionante después de que se moviera para el 2021.También fuimos excluidos de la Serie del Caribe. Entonces, ¿por qué no pensar —si las condiciones epidemiológicas lo permiten— en regresarla a noviembre, su fecha más autóctona, cuando ni el sol es tan fuerte, ni la lluvia tan copiosa?

Mas, hasta que la COVID-19 nos deje poner un pie en un estadio, si es que no nos obliga a jugar como en Europa, “a puertas cerradas”, la pelota cubana mira al futuro. Por eso anunció la nómina de talentos que no excedan los 25 años y que son matrícula del Centro Nacional.

A falta de otros motivos para la polémica, la lista levantó algunas ronchas y se amplió el número inicial de 90 jugadores a 116. No es que costara tanto trabajo, pues a fin de cuentas se trata de una escuela abstracta, como lo ha sido hasta hoy. O sea, no existe como espacio físico, ni estructural para concentrar atletas, sino que, tal como lo informó la Dirección Nacional y lo corroboró Nelson Ventura, comisionado provincial, estos muchachos tendrán seguimiento en cada una de sus provincias con planes de entrenamiento diferenciado, sin interferir en la preparación de cada uno de sus elencos a fin de pulirlos desde sus virtudes y deficiencias.

Sancti Spíritus logró incluir la mayor cifra con un total de 12, tres en repechaje. No es que este sea el epicentro beisbolero cubano, pero dos razones parecen respaldar la cifra: el título del Sub-23 y también el primer lugar nacional de esta disciplina. Los elegidos de nuestro terruño son: receptores: Yunior Ibarra Araque y Loidel Rodríguez Peralta; jugadores de cuadro: Rodolexis Moreno González, Diasmany Palacio Rodríguez y José Manuel Fontes Frenes; jardineros: Geisel Cepeda Lima y Dismany Ortiz Lugones, y los lanzadores: Roberto Hernández Navarro, Yankiel Mauris Gutiérrez, Edelso Montesino Magdaleno, Pedro A. Álvarez Jiménez y Luis Danny Morales Aguilera.

Como ha aclarado Ernesto Reynoso, director nacional de Béisbol, es una nominación viva, abierta a nuevas propuestas y a correcciones necesarias. No es tampoco una preselección anticipada.

Estos muchachos pudieran ser quienes fortifiquen la pelota interna, pues antes de que el coronavirus llegara, ya esta había reducido tanto su calendario mundial que Cuba está casi sin opciones de medirse mucho menos si después de Tokio, se irá otra vez del calendario olímpico.

De momento es un grupo de peloteros “elegidos” y eso, por ahora, es algo que tienes en el “tintero verbal” para espantar al coronavirus mientras llega la serie.