Lanzador espirituano Roberto Hernández manifiesta no tener nada en su brazo

Mi problema es físico, espero recuperarme, pero no hay fecha fija, confirmó a Escambray el lanzador espirituano. (Foto: Radio Rebelde)

El lanzador espirituano Roberto Hernández Navarro confirmó a Radio Rebelde que su brazo sigue bien, pese a un tratamiento reciente que recibió en la capital del país.

Así lo explicó al colega Guillermo Rodríguez Hidalgo, de esta emisora nacional, quien conversó con el atleta en La Habana.

“En coordinación con los doctores Francisco Montesinos y Ricardo Anillo, aprovechamos el viaje de mi equipo a La Habana para ir a la Isla de la Juventud y me realizaron el tratamiento. El mismo consiste en una inyección con ácido hialurónico en la zona donde tenía la lesión y la recuperación es bastante rápida”.

No obstante, reiteró que el tratamiento no guarda relación con el hecho de que no ha podido debutar en la actual Serie con los Gallos: “Lo que me llevó a no comenzar con los Gallos fue mi estado físico, creo que me estuvo afectando un poco al final de los entrenamientos, en los últimos partidos de preparación me sentí un poco cansado, no quisieron apurarme en el sentido de comenzar como abridor y que existiera una fatiga muscular que me llevara a una lesión”.

Sobre lo que hace hoy, el lanzador declaró: “Estoy lanzando bullpen y en las prácticas de bateo. Poco a poco he ido recuperando fuerzas de manera general, ya me siento más cómodo a la hora de subir al montículo; me siento más fuerte”.

La publicación de la entrevista generó dudas en relación con sus declaraciones en una conferencia de prensa en el estadio José Antonio Huelga hace poco. Entonces explicó: “en conjunto con la dirección del equipo se tomó la decisión de aplazarme en la rotación debido a que en los últimos juegos de preparación sentí cierto agotamiento físico, no me siento al ciento por ciento de mis condiciones y no queremos salir a lanzar en estas condiciones. Creemos que se debe a la corta preparación y la acumulación de cargas, cada cuerpo no asimila el entrenamiento del mismo modo, esperemos que sea eso y no otra causa”

También explicó que “se ha comentado que, si ha vuelto la molestia o si mi brazo ha decaído nuevamente, pero no se trata de eso. Al venir de una lesión hay que trabajar en el fortalecimiento y muchas cosas para evitar una recaída y al parecer esas seis semanas no me fueron suficientes.

Tras sus declaraciones a Radio Rebelde, Escambray contactó vía telefónica con Hernández Navarro, quien sigue con su equipo Sancti Spíritus. Al interrogarlo sobre la aparente contradicción con lo planteado en la conferencia de prensa explicó:

“Como ves, no hay ninguna contradicción. “Ese medicamento debí ponérmelo antes porque es parte del tratamiento, pero tuve que esperar que me llegara, pues lo obtuve fuera del país, es muy costoso y se usa mucho en el mundo. Solo que por las restricciones de la Covid 19 no había podido ir hasta la capital del país y ahora aproveché este viaje de mi equipo hasta la Isla de la Juventud. Así lo había conversado con mis médicos quienes me explicaron que el objetivo es reforzar esa zona que estaba dañada”.

Sobre su regreso al box, reiteró lo mismo: “El brazo como tal está bien. Mi problema es físico. Espero recuperarme, pero no hay fecha fija, eso lo va a ir dando el terreno, mi físico”.

Como se ha informado, luego de una lesión en su brazo de lanzar al término de la Serie Nacional sub 23 en la que fue el jugador más valioso por su récord de ponches, su juego de cero-hit-cero carreras y sus más de 90 millas, Roberto fue sometido a un tratamiento con células madre.

Sobre este particular, el doctor Ricardo Anillo declaró a Escambray: “El tratamiento con células madre se aplica en todo el mundo, es ciencia constituida. A él se le hizo lo que científicamente se puede hacer en Cuba con la calidad que lleva, se le puso la mejor, la autóloga, o sea de él mismo, las células se activan, se les da un proceso de centrífuga y se le ponen en la zona dañada. Se le hicieron muchos estudios, pero no es solo una lesión, sino varios poquitos de lesiones que forman el codo del lanzador”.

Acerca de las ventajas refirió que “favorece la estructura y permite una buena rehabilitación. No es la gota que colma la copa, pero siempre va a ser mejor que el medicamento porque es natural. No es que se haga esto y aumente 7 millas de velocidad. Este tratamiento le va a permitir rehabilitarse bien, para que pueda hacer una buena recuperación, un buen fortalecimiento y un trabajo armónico, y luego hacer la técnica”

Y enfatizó: “Él sabe que tiene que fortalecer sus planos musculares con su preparador físico, no puede empezar a lanzar si no hace eso porque se vuelve a lesionar. Esto no trata la consecuencia, si no la causa. Hay quien queda bien, hay quien queda regular y hay quien queda mal. Tiene que aprovechar el tiempo y hacer todo lo que se le ha indicado”.