Lanzamientos de nivel en tierra espirituana

Con la presencia de los mejores talentos del país, incluidos varios del patio, Sancti Spíritus acogió el Festival Nacional Juvenil de Lanzamientos en Atletismo Ricardo Suarez in Memoriam.

Por el nivel que mostró bien mereció mayor visibilidad y convocatoria hasta en la propia familia del deporte, pues más allá de las marcas, el evento mostró la buena salud de esa área del atletismo, emporio de campeones olímpicos y mundiales.

Por sus síntomas los saldos, parece que el futuro está garantizado. Parte de esa garantía está en Sancti Spíritus que se prestigió con la presencia de atletas de renombre en la categoría juvenil.

Una de ellas fue Liz Arleen Collia Llorente, quien hizo valer su condición de campeona panamericana juvenil al ganar en el lanzamiento del martillo con disparo de 63 metros y 14 centímetros, en reñida lucha con la camagüeyana Alegna Osorio (62.91) y un poco más alejada de la tunera Arianna Milán (50.2).

Liz Arleen Collia Llorente hizo valer su condición de campeona panamericana juvenil al ganar en el lanzamiento del martillo. (Foto: Elsa Ramos/ Escambray)

“Me sentí muy bien y muy motivada por competir por primera vez en mi provincia, con mi familia presente. La competencia fue buena porque la rivalidad siempre te obliga a dar un extra. Estoy satisfecha por mis marcas por el momento del año y ahora todo se enfoca al Mundial Juvenil que será en unos meses en Kenya”.

Otro que resultó profeta en su tierra en esa propia modalidad entre los hombres fue Ronald Mencía Zayas, con disparo de 71 metros y 22 centímetros, delante del holguinero Elián Laurencio, con 66.82 metros y del camagüeyano Ariel Díaz, 62.36 metros.

“Estuve muy cerca de mi mejor marca que es de 71.36 metros conseguida en el Panamericano Juvenil del año pasado. Este resultado es importante porque aún estamos en un período de muchas cargas y puede ser un adelanto de lo que puede pasar en el Mundial Juvenil”.

En el caso de la jabalina, Melissa Hernández, séptimo lugar en los Juegos Panamericanos de Lima, obtuvo medalla de plata, con registro de 49.21 detrás de la cienfueguera Yiselena Vallar (50.72 m) y delante de Xiomara Senut, de Santiago de Cuba (43.86 m).

“Esta competencia para mí es muy importante, tenía que salir bien para no defraudar a los míos; la marca la considero buena, 49 metros con cinco pasos no está mal. Mi meta es lanzar 56 metros que es lo que me piden para el Mundial Juvenil y mi mejor marca es de 56.20 metros, lograda en los Panamericanos, evento que me ayudó a subir el nivel y a darme mucha experiencia”.

En otros resultados la impulsión de la bala fue ganada por la capitalina Laicelys Jiménez, con tiro de 14.50 m, escoltada por la tunera Elianis de la Caridad (11.94 m) y la guantanamera Yislen Domínguez (11.35 m). En esa propia modalidad entre los varones el podio lo coparon Juan Carley Vázquez, de La Habana, con 19.00 m, Orley Silega, de Santiago de Cuba, con 14.02 m y Juan Villarreal, de Ciego de Ávila (13.35 m).

En el disco para mujeres las mayabequenses Melany del Pilar y Alejandra Mesa, ocuparon el 1-2 con registros de 52.87 y 39.26 m, respectivamente, en tanto el bronce fue para Yislen Domínguez, de Guantánamo, con 38.94 m. Entre los hombres Santiago de Cuba también hizo el 1-2 por intermedio de Niesterler Castillo, con 50.50 m y Orley Silega, 43.22 m, mientras Léster Mayedo, de Las Tunas, era tercero.

Por su parte en la Jabalina sexo masculino fue mejor Samuel Méndez SCU que lanzó el dardo a 57.90 m, por delante de Yosdany Escalona CMG 56.17 m y de Arnaldo García de GRA 53.00m.

Los más destacados resultaron la espirituana Liz Arleen Collía y el habanero Juan Carley Vázquez.

La categoría del evento se vio honrada con la presencia de la miembro del Consejo de Estado y comisionada nacional de la disciplina, la campeona olímpica Yipsi Moreno, quien a propósito de la responsabilidad del atletismo hacia Tokio 2020, comentó:

“Las expectativas las hemos puesto a la altura de lo que nuestro pueblo necesita, e un poco atrevido porque estamos tratando de estar en el entorno de las cuatro medallas más o menos, aunque creemos que es un pronóstico con los pies puestos en la tierra atendiendo al talento que tenemos, eso depende de la consagración de los atletas, los entrenadores, los directivos, es decir el trabajo en conjunto y tratar de que las figuras más jóvenes o segundas figuras hagan equipo y eso sería un éxito, la Federación Internacional está bien rigurosa, tenemos diez con la marca hecha y queremos clasificar unos 30 atletas, sobre la base de que los relevos logren la clasificación, es difícil pero no imposible”.