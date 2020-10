Las contradicciones del Nauta Hogar en Sancti Spíritus

En Sancti Spíritus ya existen alrededor de 9 420 usuarios con acceso al servicio de Nauta Hogar. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El servicio que permite acceder a Internet a través de la línea telefónica a los clientes residenciales desde la comodidad de su vivienda, más conocido como Nauta Hogar, comenzó en la provincia en noviembre del 2017 y, a pesar de sus notables tarifas, inalcanzables para muchos, enseguida demostró una creciente demanda.

Hasta los días de hoy ya existen alrededor de 9 420 usuarios, cifra que representa una densidad del 5.6 por ciento de viviendas con acceso a la red de redes, cuarto mejor valor del país en el uso de esta opción.

Según los detalles facilitados a Escambray por la dirección de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en el territorio, todo comenzó por la villa del Yayabo y después se fueron incorporando el resto de los territorios, de tal suerte que en apenas cuatro meses ya todas las cabeceras municipales contaban con este placentero acceso.

Entre sus reconocidas ventajas se encuentran precisamente que este se realiza desde la la propia casa, permite hablar por teléfono al mismo tiempo que se navega por Internet, brinda la posibilidad de contratar la velocidad de navegación que más se ajuste a las necesidades de cada cliente y la cuenta Nauta asociada al enlace puede ser usada además desde zonas wifi y salas de navegación.

“En la actualidad se comercializa en áreas específicas dentro de algunos Consejos Populares y se irá incorporando gradualmente al resto de las localidades o lugares donde sean creadas las condiciones técnicas. Para contratar esta opción se necesitaresidir en algunos de los sitios donde se ofrece el servicio, disponer de un teléfono activo en la vivienda y que el par telefónico tenga las posiblidades para establecer un enlace para la transmisión de datos”, precisó Gustavo López Cruz, jefe del departamento comercial y de mercadotecnica de Etecsa en Sancti Spíritus.

Agregó el especialista que estas condiciones técnicas se encuentran relacionadas principalmente con la longitud del cable: a mayor distancia entre la vivienda y la central telefónica se dificulta más la conexión, es decir, quienes están más cerca de la central pueden recibir un mejor servicio.

Para acceder al Nauta Hogar los clientes deben adquirir un módem ADSL con accesorios, que se comercializa en la actualidad a un precio de 19 CUC, pero esta tarifa puede variar según la marca y el modelo. La conexión además necesita una cuenta de acceso nauta con dominio @nauta.com.cu.

La oferta del servicio comprende una cuota de habilitación de 10 CUC que se paga una sola vez y una cuota mensual que depende de la velocidad contratada y oscila entre 10 y 70 CUC. Existen algunas opciones de bonificación en dependencia de la velocidad contratada.

La cuota mensual del primer mes resulta gratis y la navegación después que se agoten las horas asignadas se cobra a 0.50 CUC la hora. Además, desde abril, debido a la situación epidemiológica existente por la COVID-19 en el país, la hora adicional se comercializa a 0.30 CUC.

Se dispone de una oferta especial más económica en algunas zonas rurales, con el objetivo de facilitar y poner al alcance de sus pobladores esta posibilidad, con la cual ya se benefician las comunidades de Managuaco, El Pedrero, El Majá, La Ferrolana, FNTA y Topes de Collantes.

“Para ofrecer el servicio Nauta Hogar los clientes deben estar conectados a una central digital de tecnología IP que incluya esta opción (centrales con capacidad para voz y datos) o tener asociado a la central un equipo de acceso a Internet conocido por sus siglas en inglés DSLAM que ofrece la opción de datos, detalló López Cruz.

Y agregó que para comenzar en el 2017 fue necesario colocar estos equipos en todas las centrales de las cabeceras pues ninguna tenía esta opción, pero otros sitios digitalizados en fechas recientes como FNTA, Guayos y El Pedrero ya incluían técnicamente esa posibilidad. Todas las nuevas centrales instaladas en los últimos tres años incluyen las facilidades para permitir la conexión a Internet sin adicionar otros equipos DSLAM.

La realidad del Nauta Hogar en la provincia muestra hoy una evidente contradicción: mientras en algunas zonas abundan las capacidades disponibles de este servicio, en otras la oferta no complace la demanda.

De acuerdo con los datos facilitados por Etecsa, en el territorio existen más de 3 500 capacidades disponibles, la mayoría de ellas en la ciudad espirituana, que cuenta con una central principal y 13 gabinetes en funcionamiento.

Excepto el Reparto Escribano y Colón (zona del Hospital Pediátrico) todos disponen de posibilidades para el Nauta Hogar, pero en algunos casos estas capacidades resultan insuficientes ante la demanda existente.

Así sucede en Huerto Escolar, Santa Cruz, Jobo Gordo y la central principal ubicada en el propio edificio de Etecsa, donde se ubican tecnologías más atrasadas a las que se les incorporaron los equipos para el acceso a Internet con capacidades restringidas.

Sin embargo, en otros sitios donde se instalaron modernos gabinetes, diseñados para voz y datos, la oferta supera la demanda real, por ejemplo, en los tres Olivos, El Rastro, Materias Primas, 23 de Diciembre y Hotel del Partido. En Banao, donde el pasado año se instaló una moderna central, también sobran accesos.

Este favorable panorama se reiterará cuando se pongan en explotación los gabinetes de Camino de La Habana y Carretera Zaza, que poseen suficientes posibilidades para cubrir la demanda de esas áreas.

Según directivos de Etecsa en el resto de los municipios ocurre algo similar, pues las centrales principales de las cabeceras carecen de capacidades, mientras en los nuevos gabinetes instalados estas sobran, fundamentalmente en Yaguajay (sobre todo en Mayajigua y Venegas) y en las comunidades trinitarias de Casilda, Topes de Collantes y FNTA. A lo que se añade que en el plan de inversiones para el presente año está previsto ampliar unas 600 capacidades en Trinidad y 180 en Jatibonico.

Al parecer, por el momento el resto de los clientes de las áreas con oferta saturada deberán continuar esperando la opción del servicio Nauta Hogar, pues resulta evidente que con la crisis económica actual el país no se encuentra en condiciones de realizar nuevas inversiones de este tipo.

Aunque para ser justos, no debemos olvidar que las telecomunicaciones de la provincia y en particular las de la villa del Yayabo han resultado bendecidas en los últimos tiempos con la instalación de cientos de teléfonos fijos que ya disfrutan las familias espirituanas y sin los cuales no podrían acceder al Nauta Hogar.