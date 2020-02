Las grietas de la Zaza no son por el sismo

El mayor embalse de Cuba se encuentra al 24 por ciento de su volumen total al no ser favorecido por las lluvias de períodos anteriores. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus desmiente rumores sobre sobre supuesto agrietamiento en las cortinas de los embalses como resultado del terremoto del pasado día 28

El reciente terremoto que sacudió a Sancti Spíritus y a buena parte del país provocó temblores de todo tipo y también rumores, uno de ellos asociado a la aparición de grietas en la presa Zaza y otros embalses, producidas supuestamente por el sismo.

En aras de despejar especulaciones, contactamos con Dixán Rabelo Obregón, director de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de la provincia, quien desmintió categóricamente tales supuestos.

“Después del sismo inmediatamente nos dimos a la tarea de realizar una inspección visual a todos nuestros embalses y podemos afirmar que ninguno tiene grietas producidas por este movimiento, simple y llanamente las que surgen en este período de seca, que ocurren todos los años y que desaparecen luego en el período húmedo”.

Sobre el caso particular de la Zaza, la mayor represa del país, aclaró que sus grietas tampoco están asociadas a ese terremoto: “Hoy el embalse se encuentra al 24 por ciento de su volumen total al no ser favorecido por las lluvias de períodos anteriores”.

Explicó que no obstante se sigue el monitoreo diario de sus entregas: “Tiene bajos niveles de agua, pero no tiene peligro. Nosotros hacemos una inspección visual y comprobamos que las grietas se mantienen en cuanto a longitud y profundidad y no son significativas”.

Datos del Servicio Sismológico Nacional confirmaron que un fuerte terremoto de magnitud de 7.1 se registró el pasado día 28 de enero al sureste de Cuba, con una profundidad de 20.7 kilómetros. Ocurrió en el mar, a las 2:10 p.m., a 123,6 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Cruz y se sintió en todo el territorio nacional.

En cuanto a las presas, el Puesto de Mando de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos reportó que al cierre del mes de enero los embalses muestran una situación preocupante con apenas el 32 por ciento de su capacidad al acumular 386,7 millones de metros cúbicos de agua.

Además de la Zaza con 223.4 millones, La Felicidad exhibe el panorama más complejo con solo el 20 por ciento de su capacidad cubierta (8.2 millones).

El panorama de las restantes presas tampoco es alentador: Lebrije al 60 por ciento (61 millones), Tuinucú, al 89 (51 millones) Dignorah, al 38 (12 millones) Higuanojo, al 78 (19 millones) Siguaney, al 84 (7.8 millones), Aridanes, al 60 (1.6 millones), Banao, al 69 (2.2 millones).