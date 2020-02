Lo primero es darle comida al pueblo

El autoabastecimiento se logra cuando en las placitas exista presencia y variedad de ofertas. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Debaten sobre temas vitales para la economía en la primera sesión del Consejo Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus

A lograr la estabilidad alimentaria en cantidades y surtidos de la per cápita establecida para satisfacer la necesidad alimentaria de la población y a compulsar a los trabajadores a la discusión y cumplimiento de los planes llamó Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus durante la primera sesión del Consejo Provincial del Poder Popular.

Los debates se centraron, además, en las proyecciones para incrementar y consolidar los niveles de autoabastecimiento municipal hasta los Consejos Populares y las comunidades, en cómo mantener los niveles en la producción mercantil del territorio en las condiciones actuales y la manera de revertir los indicadores negativos que hoy exhibe el Programa Materno Infantil, entre otros asuntos.

Al analizar la producción y distribución de viandas, hortalizas y granos, directivos del sector aseguraron que hoy la provincia está en el rango de algo más de 20 libras per cápita promedio, lo cual solo podrá incrementarse con una estabilidad en la siembra escalonada de plátano, yuca, boniato y malanga.

A propósito de la distribución a la población, Dermis Ramírez Torres, miembro del Buró Provincial del Partido al frente de esa esfera, aseguró que en momentos en que se recrudecen las medidas económicas contra Cuba, lo más importante es que en las placitas haya comida con buena variedad, calidad y con el precio establecido. Para ello, dijo, hay que sembrar, aprovechar más las áreas bajo riego que hoy están desocupadas y luego gestionar que esa tierra tenga el rendimiento requerido, sin olvidar el hecho de que todos los productores deben tener un contrato que asegure su entrega al Estado.

“En lo tocante a la alimentación no podemos retroceder y si no hay combustible para cultivar la tierra habrá que acudir a los métodos tradicionales y otras alternativas. El objetivo principal y primero es darle comida al pueblo. La feria es una alternativa que no se va a quitar, pero tenemos que mantener las placitas llenas el resto de la semana”, precisó la Gobernadora en su intervención sobre el tema.

En el Consejo Provincial, donde participaron, además, los coordinadores provinciales de programas y objetivos, así como directivos de las empresas y organismos del territorio, se profundizó acerca de las acciones para revertir los indicadores negativos que hoy ostenta el Programa Materno Infantil, marcado por un incremento en la mortalidad en niños menores de un año y una creciente tendencia al decrecimiento de la natalidad.

Del debate trascendió que entre las acciones para revertir la situación están, entre otras, trabajar en aras de mejorar las condiciones de los hogares materno para evitar la tendencia de las gestantes que se niegan al ingreso o abandonan el lugar, lo que aumenta el riesgo preconcepcional; así como y perfeccionar y controlar las medidas de vigilancia relacionadas con la aparición de microcefalia y otros defectos congénitos en gestantes positivas al virus de zika y su seguimiento.

Al reflexionar acerca de la situación por la que hoy atraviesa el país, momento que debe estar alejado de excesos e incomprensiones, Teresita Romero Rodríguez llamó a tener un férreo control de los recursos del Estado y sobre todo del combustible. “Todavía se desvía diésel cuando sectores priorizados para la economía, como la zafra azucarera, han tenido que parar por esa causa. Si no compulsamos a los trabajadores para hacer más con menos y no pensar en retroceder cuando no haya combustible, no estamos pensando como país. Hay que lograr que todos los carros estatales paren a recoger pasajeros, pero necesitamos saber quiénes son los que no lo hacen; hay que reunirse con ellos, llamarlos al combate. Sancti Spíritus sigue viva, buscando alternativas a pesar de las escaseces. No vamos a renunciar a que la economía crezca, tampoco a ningún plan”.