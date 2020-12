Los padrinos de los acantonados en Damas No. 955

El cuerpo semidesnudo, con la bandera cubana como toalla, frente al lavabo. La mano izquierda, en la cintura; la derecha sostiene el cepillo que aviva la espumosa pasta dental. Por los pies descalzos, le sube la frialdad, que se congela en los ojos.

Para buscar la celebridad, esa fue una de las cartas que jugó Luis Manuel Otero Alcántara, líder del autodenominado Movimiento San Isidro (MSI), hijo legítimo —ni imaginen que bastardo— de la política subversiva contra Cuba, renovada constantemente en las oficinas de la Casa Blanca, cuyo inquilino saliente hizo lo inenarrable por ver la Revolución cubana convertida en polvo.

Así y todo… “Donald Trump 2020. Ese es mi presidente”, le espetó el ciudadano Denis Solís González, miembro del MSI, al oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que se personó en la casa del rapero, ante la no concurrencia de este a la citación en una unidad policial para esclarecer sus vínculos con terroristas radicados en Miami, Florida.

En el intercambio verbal, Solís González se sentenció, al tildar de “esbirro”, “rata” y “mariconsón” al oficial de la PNR; diálogo recogido en video que delata la real pinta del ciudadano y que excepcionalmente vale reproducir por lo extremo gráfico: “Yo soy tremendo bola de pi… (…) Usted es un penco envuelto en uniforme. Yo soy más pi… que tú y que todos los que te mandan a ti”.

El encarcelamiento devino detonante, a partir del 18 de noviembre, del circo montado en la calle Damas No. 955, en el barrio de San Isidro, en la Habana Vieja, donde 14 integrantes del MSI comenzaron una supuesta huelga de hambre y de sed para demandar la liberación del “hermano de causa”.

Dicho reclamo mutó hacia la exigencia al gobierno cubano de eliminar las ventas minoristas en Moneda Libremente Convertible (MLC); medida necesaria, pero no deseable —como explicaron las autoridades de la isla caribeña meses atrás—, aplicada ante las tensiones financieras provocadas por el bloqueo estadounidense, especie de rodilla hincada sobre el cuerpo de esta isla por la administración de Donald Trump.

En sus roles de guionista y directora del espectáculo mediático urdido a raíz de la manifestación del MSI, la Casa Blanca le otorgó al Gobierno de la nación caribeña el papel de villano en la historia, y sin pudor político no ha cesado de apoyar a este grupo, constatable en declaraciones suscritas por funcionarios de Washington.

“Instamos al régimen cubano a que cese el acoso a los manifestantes del Movimiento San Isidro y libere al músico Denis Solís”, escribió el secretario de Estado Mike Pompeo en Twitter el 24 de noviembre. “La libertad de expresión es un derecho humano. Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba”, remarcó con máscara de bienhechor.

