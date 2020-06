Lula: Democracia en Brasil debe incluir destitución de Bolsonaro

No me voy a unir a la hipocresía, escribió Lula en la red social Twitter. (Foto: Radio Rebelde)

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva desaprobó este jueves el llamado Frente Amplio con golpistas y defensores de Jair Bolsonaro que descartan pedir en su proyecto la destitución del mandatario ultraderechista.

‘Me pongo en cualquier lucha para recuperar la democracia en este país. No me voy a unir a la hipocresía. Gente que habla de democracia de forma abstracta, más no quiere la salida de Bolsonaro porque adoran la política de Paulo Guedes (ministro de Economía)’, escribió Lula en la red social Twitter.

Por la misma razón, el fundador del Partido de los Trabajadores se opuso, hace semanas, al manifiesto Estamos juntos con figuras como el expresidente Fernando Henrique Cardoso, el presentador Luciano Huck, de la TV Globo, y sectores de la izquierda como Marcelo Freixo, Guilherme Boulos, Fernando Haddad y Flávio Dino.

‘A los 74 años ya he firmado tantos manifiestos… Pero recordemos que hay 35 peticiones de impeachment (juicio político) en la Cámara (de Diputados) y este manifiesto no menciona ni a Bolsonaro ni a Guedes’, rasgueó en Twitter el 4 de junio.

También durante una entrevista este jueves con el programa Giro Nordeste, precisó que ‘no haré el papel de payaso. Quien quiera hablar de democracia debe defender la destitución de Bolsonaro’, subrayó.

Asimismo, el exdirigente obrero volvió a criticar duramente al excapitán del Ejército por su manejo de la crisis sanitaria en Brasil que impuso la pandemia de COVID-19.

Para Lula, el exmilitar seguirá siendo inculpado por genocidio debido a sus actitudes.

‘Bolsonaro seguirá siendo criminalizado por el genocidio que está promoviendo. La función del presidente de la República es orientar diariamente a la población sobre cómo cuidar y dar fuerza a los profesionales de la salud. Nunca lo he visto hacer eso’, apuntó el exlíder metalúrgico.

Señaló que ‘el Gobierno necesita pensar más en el ser humano y menos en cuánto dinero gastará’ y abogó por extender la ayuda de emergencia, que se entrega a brasileños con exiguos recursos durante la pandemia, ‘hasta por lo menos el final del año’.

Brasil registró 54 mil 971 muertes al sumar mil 141 en las últimas 24 horas y contabilizar un millón 228 mil 114 contagios al agregar 39 mil 483 nuevos casos del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, según la última actualización del Ministerio de Salud.