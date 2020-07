Marcha bien siembra de primavera en cultivos varios

Los agriculyores espirituanos tienen los planes de siembra de primavera cumplidos. (Foto: Eduardo Sicilia)

Alberto Reina Montiel, subdelegado agrícola en la provincia, reconoció a los agricultores espirituanos que garantizaron los alimentos para los centros de aislamiento de la COVID-19 durante los más de cuatro meses de la pandemia y han entregado las producciones disponibles a la Empresa de Acopio con destino a la población, hospitales y otros centros de la Salud, y además tienen hasta la fecha los planes de siembra de primavera cumplidos.

Dijo que se continúa trabajando en el uso de las nuevas variedades de cultivos obtenidas por la ciencia territorial, lo que contribuye a mejorar los rendimientos agrícolas en las viandas, las hortalizas, granos y frutales. Agregó que se ha venido trabajando en el uso de las tecnologías y la aplicación de la ciencia y la técnica, la calidad de la semilla, el uso de los bioestimulantes y la agricultura orgánica como el humus de lombriz, también en el control integrado de los cultivos y la aplicación de los medios biológicos, todo ello en respuesta a la falta de recursos que presenta el país.

Expresó Reina Montiel que el sistema de la Agricultura en la provincia, dentro de las acciones para incrementar la producción de alimentos se proyecta con tareas concretas enmarcadas en las diferentes fechas históricas tales como el 26 de Julio Aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 13 de agosto natalicio del líder de la Revolución Fidel Castro Ruz, y el primero de enero triunfo de la Revolución en 1959.

En primer lugar el seguimiento a la campaña de siembra de primavera que comenzó en el mes de marzo, con una situación tensa provocada por la sequía que afrontaba la provincia, la limitación de insumos que en el caso del diésel afectó la preparación de tierras, lo que provocó atrasos en las siembras en los dos primeros meses, esos planes de siembra en la actualidad se cumplen, y son los que posibilitarán contar con producciones para acopiar en el último cuatrimestre, con una situación más favorable que la que tenemos en la actualidad, que debemos decirle a la población que tenemos una situación desfavorable, manifestó.

Afirmó que se trabaja en la siembra de cultivos de ciclo corto, con más de 5 000 hectáreas plantadas hasta la fecha, lo cual contribuirá al abastecimiento de los mercados, hospitales y demás centros de la alimentación social en los próximos meses; se trabaja en el montaje de diez módulos de casas rústicas para la producción de vegetales que deben comenzar la siembra en el inicio de la campaña de frío que comienza en el mes de septiembre, se continúa trabajando en los 19 polos productivos con que cuenta la provincia, tres de ellos pertenecen a Azcuba; y se prioriza la siembra de yuca, plátano, boniato, maíz y calabaza, que son los cultivos que deciden en el plato de los espirituanos, aunque debemos aclarar que las producciones de estos polos no satisfacen las necesidades totales de la población y por tal razón se están abriendo dos nuevos polos en La Sierpe con más de 400 hectáreas.

Destacó el Subdelegado Agrícola dentro de la aplicación de la ciencia y la técnica, las más de 300 hectáreas sembradas de maíz transgénico en la provincia, con estimados de 5 toneladas por hectárea, cuando el rendimiento actual es de una tonelada por hectárea en ese cultivo tradicional, y se trabaja en el rescate del plátano extradenso con la introducción del 04, una variedad nueva con alto rendimiento agrícola. Significó que la provincia ha venido trabajando en los programas especiales de los cultivos de plátano, yuca, boniato y malanga para cumplir la indicación del Presidente del país, de tener una hectárea por cada 75 habitantes, y dijo que ya tienen localizadas las áreas a nivel de los productores para cumplir ese encargo para fines del presente año.

Finalmente Reina Montiel señaló que se le presta atención priorizada a las áreas bajo riego, que no rebasan el 8 por ciento, de forma especial las máquinas de riego eléctrico que se encuentran en Yaguajay, Cabaiguán y Banao en el municipio de Sancti Spíritus. Acotó que la Delegación Provincial de la Agricultura conformó 20 grupos de trabajo con la participación de directivos y especialistas también de los municipios, que ya culminaron la visita al total de los productores de la provincia y se encuentran al 40 por ciento de la segunda vuelta, precisando ya los planes de producción teniendo en cuenta el potencial productivo de cada finca.

Deivi Casanova Pérez, jefe del departamento de ganadería en la Delegación Provincial de la Agricultura inició su intervención en la Revista Sancti Spíritus en marcha, de Centrovisión, replicada por la Emisora Provincial Radio Sancti Spíritus, con la información de que los ganaderos espirituanos han entregado a la industria en lo que va de año más de 13 millones de litros de leche, para un 105 por ciento de cumplimiento, de un plan para el año superior a los 41 millones de litros del vital alimento.

Expresó el directivo que una tarea no satisfecha en la provincia es la producción de alimento animal, pues en la etapa de sequía en muchos lugares no logran una adecuada alimentación del rebaño; no obstante afirmó que en la situación actual existente en el país, no sólo hay que producir comida para la ganadería sino también para las restantes especies de porcino y ganado menor. En tal sentido dijo que hasta la fecha tienen 4 316 hectáreas en movimiento de 5 048 hectáreas que es el plan de la campaña y lamentó el déficit de semillas para cumplir el plan de siembra de plantas proteicas debido a que las cinco fincas dedicadas a la producción de simientes no cuentan con regadío.

Anunció Casanova Pérez que la provincia cuenta con cuatro fábricas de piensos criollos, se refirió a las más de 5 000 hectáreas de maíz plantadas que deben aportar unas 5 000 toneladas del grano para producir pienso con destino a porcino, del programa de sustitución de importaciones, además del empleo de los residuos cañeros de los centros de acopio y las producciones derivadas de alimento animal contratadas con la industria azucarera que reciben los animales en la etapa de sequía cuando más escasea el pasto natural. Otra indicación del Gobierno cubano es lograr 5 kilogramos de carne de ganado menor por habitante mensualmente, dentro del programa de desarrollo hasta el año 2030, sin embargo solamente se logra 0.8 kilogramos. Dijo que la provincia tiene aprobada la inversión para construir un centro de producción genética de cerdos de capa oscura para potenciar esas razas criollas, concluyó

Por su parte Manuel Pérez Siberia, director de operaciones de zafra en la Empresa Azucarera Sancti Spíritus, declaró que después de ocho años consecutivos cumpliendo el plan de azúcar, esa cadena se rompió en los últimos tres años y nuevamente la provincia cumplió su plan de producción de la zafra 2019-2020, pese a que el proceso de reparaciones de la industria, la maquinaria y el transporte para esta contienda se desarrolló en condiciones muy difíciles por la falta de recursos; no obstante, se hicieron las pruebas de los ingenios y se arrancaron en fecha, aunque las limitaciones, sobre todo con neumáticos y escasez de combustibles se mantuvieron durante la cosecha y la molienda y para colmo en la etapa final de la zafra hizo su aparición la pandemia de la covid-19. Pese a todo ello, valoró, se lograron resultados positivos, en primer lugar la alta eficiencia pues la provincia alcanzó el rendimiento industrial más alto del país, el rendimiento potencial de la caña fue superior al 90 por ciento, la única provincia que lo logró, de ahí que los valores de eficiencia logrados fue el factor que permitió cumplir el plan de producción.

Sin embargo – puntualizó- al evaluar el desarrollo de la zafra arribamos al criterio de que los resultados podían haber sido mejores y que pesaron más los aspectos negativos que los positivos, en razón de ello se hizo un análisis en cada entidad productora y se elaboró un plan de acción con vistas a perfeccionar el trabajo en la próxima contienda. Así por ejemplo las áreas de generación de vapor de los dos ingenios presentaron mucho tiempo perdido y hacia ellas se dirigen medidas concretas en las reparaciones. Además la provincia cumplió ya el plan de siembra de caña de primavera y se inició el de la campaña de frío con adelanto, que es superior a las 4 800 hectáreas y se les han brindado las atenciones culturales a las plantaciones con el cultivo profundo al 70 por ciento de los retoños.

Por otra parte, la escasez de herbicidas se ha suplido con más cultivos de desyerbe y el déficit de fertilizantes se amortigua en la provincia con la aplicación de amoníaco líquido en el fondo de las cepas de la gramínea, pues la provincia cuenta con equipos para brindarle este beneficio a las plantaciones, finalizó Pérez Siberia.