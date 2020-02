Marcha en Londres contra extradición de Julian Assange a EE.UU.

La fundadora de la Coalición Stop the War, Lindsey German, aseguró que Assange jamás tendrá un juicio justo en Estados Unidos. (Foto: Sputnik)

Centenares de personas exigieron este 22 de febrero en Londres la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, dos días antes del comienzo de un juicio en el que la justicia británica decidirá sobre su extradición a Estados Unidos.

Al grito de “there is only one decision, no extradition” (solo hay una decisión, no a la extradición), los manifestantes marcharon este sábado desde la embajada de Australia en esta capital hasta la Plaza del Parlamento, en el centro de Londres.

La protesta estuvo encabezada por el padre del periodista australiano, John Shipton, el exlíder de la mítica banda de rock Pink Floyd, Roger Waters, el actual director de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, el compositor y cantante Brian Eno, y la conocida diseñadora de modas Vivienne Westwood, entre otros activistas e intelectuales.

En declaraciones a Prensa Latina, la fundadora de la Coalición Stop the War, Lindsey German, aseguró que Assange jamás tendrá un juicio justo en Estados Unidos, que lo acusa de haber publicado información confidencial sobre la diplomacia y los militares norteamericanos.

¿Por qué en lugar de juzgarlo a él, mejor no enjuician a los criminales de guerra que quedaron al descubierto en los materiales divulgados por Wikileaks?, se preguntó German.

(Foto: Sputnik)

La reconocida activista también exhortó al gobierno británico a no acceder a la petición de extradición de Assange, cuando Washington, recordó, se niega a entregarle a una diplomática estadounidense involucrada en un accidente de tránsito ocurrido recientemente en el norte de Londres, y en el que murió un adolescente.

Desde una tribuna improvisada en la Plaza del Parlamento, el padre de Assange agradeció las muestras de solidaridad hacia su hijo, encerrado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, este de Londres, desde su arresto en la embajada de Ecuador en esta capital en abril pasado.

Los diferentes oradores que tomaron la palabra en defensa del ciberactivista de 48 años coincidieron en alertar que su eventual extradición a Estados Unidos sentaría un precedente terrible para la libertad de expresión y el periodismo en general.

Westwood, quien se disfrazó como el “ángel de la democracia”, aseguró, por ejemplo, que se trata del caso más importante de la historia de la humanidad. Es balanza, de un lado está la democracia y del otro el totalitarismo, remarcó la conocida diseñadora de modas, tras apuntar que no es un delito publicar los crímenes de guerra cometidos por los militares estadounidenses.

De su lado, Waters instó al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a enfrentarse a la hegemonía de Estados Unidos, y entregarles a Assange, de quien dijo que es inocente.

El periodista de origen pakistaní Tariq Ali fue otro de los que alertó que de conseguir su propósito, Washington se sentiría después con derecho a encerrar a cualquier comunicador que le moleste.

(Foto: Sputnik)

El juicio de extradición iniciará el lunes próximo en la corte de la corona de Woolwich, cercana a la cárcel de Belmarsh, y según trascendió, tras una semana para escuchar los alegatos de los fiscales norteamericanos y de la defensa, la jueza reanudará la vista oral el 18 de mayo.

De ser entregado a Estados Unidos, Assange enfrentaría una condena a 175 años de cárcel, como resultado de los 18 cargos que se le imputan, y que incluyen desde conspiración para cometer espionaje hasta piratería informática.