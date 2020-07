Médicos cubanos representan un modelo de servicio y solidaridad, afirman en EE.UU.

La activista estadounidense calificó de extraordinaria la cooperación médica de Cuba. (Foto: PL)

La cooperación médica de Cuba con otros países desde el inicio de la pandemia es hoy un ejemplo extraordinario de internacionalismo, afirmó la activista estadounidense Diana Block, residente en San Francisco.

Durante una entrevista virtual con Prensa Latina, Block expresó que las bárbaras políticas del presidente Donald Trump hacia Cuba, son la antítesis del compromiso del país caribeño con el socialismo y la solidaridad internacional.

Diana Block señaló que firmó la petición del Premio Nobel para el contingente cubano. (Foto: PL)

La autora del libro autobiográfico Arm the Spirit – a Woman’s Journey Underground and Back (2009) manifestó su apoyo a ‘la concesión del Premio Nobel a los médicos del Contingente Henry Reeve’ y señaló que firmó la petición que circula para solicitar ese reconocimento.



Los médicos del Henry Reeve representan un modelo de servicio y solidaridad en el que la gente de todo el mundo puede inspirarse, enfatizó Block.



También es interesante para mí -acotó- que el contingente lleve el nombre que honra a un estadounidense que luchó en la primera guerra de independencia de Cuba (1868-1878), lo que apunta a una larga historia de solidaridad entre nuestros pueblos.



Ratificó que los médicos y profesionales de la medicina cubanos han compartido desinteresadamente sus conocimientos y aun cuando la nación caribeña combate el nuevo coronavirus, ‘Cuba envió brigadas a los países que sufren la Covid-19’.



Diana es una de las promotoras de la idea que llevó a la Junta de Supervisores de la Ciudad y Condado de San Francisco a aprobar por unanimidad una resolución el pasado 21 de julio para que Estados Unidos promueva la colaboración médica y científica con Cuba en tiempos de pandemia.



Según explicó formó parte de la Brigada Venceremos en 2019 y ‘varios de nosotros habíamos visitado el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, donde quedamos impresionados por los muchos medicamentos que habían desarrollado allí’.



Después del comienzo de la pandemia -dijo-, escuchamos que la campaña ‘Salvando Vidas’ de EE.UU. y Canadá, intentaba que los gobiernos locales de todo Estados Unidos aprobaran resoluciones pidiendo la cooperación médica y científica con Cuba.



‘Decidimos entonces que sería muy importante conseguir que la ciudad de San Francisco aprobara una resolución que incluyera la importación y los ensayos clínicos de medicamentos cubanos como el antiviral Interferón Alfa 2B’, de probada eficacia en el tratamiento a la Covid-19, comentó.



En ese momento pensaron que esto podría ser especialmente significativo ya que San Francisco es un centro de investigación médica y biotecnológica en Estados Unidos, indicó la activista feminista y antiimperialista, como se autodefine.



Al responder a una pregunta sobre las actuales relaciones entre su país y Cuba, Block lamentó que Trump recrudeciera el bloqueo ‘de todas las maneras posibles’.



Recordó que el mandatario republicano ‘activó (en mayo del 2019) el Título III de la Ley Helms-Burton, limitó más los viajes y revirtió todas las políticas positivas iniciadas por la administración de Barack Obama’.



Incluso ?añadió- ha tratado de socavar el papel positivo de las brigadas médicas internacionales.



Espero que se aprueben muchas más resoluciones para impulsar la colaboración médica con Cuba en Estados Unidos, agregó al insistir que el sistema de salud norteamericano ‘falló terriblemente en atender las necesidades médicas del pueblo durante la pandemia y expuso las terribles desigualdades raciales que existen en el mismo’.



Ahora es el momento de que los estadounidenses miren a Cuba para aprender sobre un modelo alternativo de atención médica, acotó Block, quien viajó por primera vez a la nación antillana en 1977 en la propia Brigada Venceremos.



‘Esa experiencia me motivó a hacer lo que pude para apoyar a la Revolución cubana a través de los años’, confesó esta amiga solidaria que trabajó incansablemente en la campaña por la liberación de cárceles de Estados Unidos de los cinco luchadores antiterroristas de la isla.



Diana Block es un nombre habitual en diversas publicaciones online. Entre otros ‘he escrito varios artículos sobre los muchos logros de Cuba y la importancia de poner fin al criminal bloqueo estadounidense contra tu pueblo’.