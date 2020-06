Ministro de Salud de Andorra destaca labor de brigada médica de Cuba

‘Así que muchas gracias a la brigada cubana, que ahora ya es la brigada hermana de Andorra’, remarcó Martínez Benazet. (Foto: PL)

El ministro de Salud de Andorra, Joan Martínez Benazet, encomió este 30 de junio el trabajo desplegado por la brigada médica de Cuba que durante tres meses colaboró con ese país europeo en el enfrentamiento al coronavirus SARS-Cov-2.

‘Ha sido un lujo tener a la brigada médica cubana en Andorra’, subrayó el ministro en vídeo remitido a Prensa Latina desde el hotel Panorama, que en este tiempo acogió a los 39 profesionales de la salud de la mayor de las Antillas.



Martínez Benazet se acercó hasta ese alojamiento en Andorra la Vieja, la capital del Principado, para despedirse de los integrantes del Contingente Internacional Henry Reeve, que en unas horas regresarán a la isla tras cumplir su misión.



El titular andorrano de Salud afirmó que cuando el equipo de profesionales cubanos arribó a fines de marzo, la nación pirenaica ya estaba muy golpeada por la Covid-19, la enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por el nuevo coronavirus.



‘Tuvimos una tasa de infección de mil 100 personas por 100 mil habitantes, equivalente a las de las ciudades más afectadas de Europa’, recordó.



Sin embargo, consideró que gracias a una conjunción de factores se consiguió de manera rápida controlar el virus y lograr una de las tasas de letalidad más bajas del entorno de ese pequeño estado, con unos 77 mil habitantes y situado entre España y Francia.



Entre esos elementos mencionó la disciplina de los ciudadanos, que siguieron las directrices de las autoridades sanitarias y se confinaron en sus casas, un sistema de salud con una cierta robustez y el refuerzo de ese sistema con los médicos y enfermeros de Cuba.



Pudimos dar a todo el mundo la misma atención y oportunidades y, afortunadamente, no tuvimos que limitar el acceso a las unidades de cuidados intensivos como ocurrió en otros lugares, enfatizó el ministro.



‘Y todo esto lo hemos hecho entre todos, entre las autoridades de aquí, nuestros ciudadanos y con la brigada cubana’, resumió.



‘Así que muchas gracias a la brigada cubana, que ahora ya es la brigada hermana de Andorra’, remarcó Martínez Benazet, quien manifestó que en el Principado están muy contentos y agradecidos del aporte de los sanitarios de la isla y de haberlos conocido.



Por su parte, la doctora Eva Heras expresó también gratitud a sus homólogos de la isla caribeña, al acudir al hotel para despedirse de ellos junto a otros profesionales andorranos.



‘Queremos agradecer vuestra solidaridad, vuestro trabajo y vuestro compañerismo, porque sin ello hoy día no podríamos decir que en Andorra no hay Covid-19 y es un gran logro compartido con vosotros’, destacó Heras.