Música joven en tiempos de coronavirus (+ videos)

Dassiel Alejandro Pichs (izquierda) y Jorge Puerto (derecha) interpretan el tema Somos continuidad. (Foto: Tomada del perfil de Facebook de Jorge Puerto)

No existe mejor expresión que el arte para mostrar las más puras esencias de los seres humanos. Y es que siempre contagia, abraza, calma, da fuerzas…

Bien lo sabe el joven espirituano Dassiel Alejandro Pichs Rodríguez, quien mediante las melodías que compone desnuda su alma y encuentra a otras muchas personas que se aferran a cada una de sus palabras.

Precisamente, este contexto complejo, signado por la fuerza atroz del nuevo coronavirus que tanta huella de dolor y tristeza deja a su paso por gran parte del mundo, inspiró a este creador a componer dos temas: Somos continuidad y Cantemos.

“Escribirlas no ha sido una decisión, sino una provocación. Me enorgullece sobremanera, que Cuba, como siempre, sea guía de solidaridad, mientras me entristece que ignorantes mandatarios de otras partes del orbe no han analizado los daños irreparables que sufre la humanidad por esta situación. Por ello, Somos continuidad reconoce los valores que nos definen como cubanos y confirman que apoyamos a nuestro país en esta batalla contra la COVID 19, en tanto Cantemos es un número para hacer un llamado a la unidad entre todos los pueblos del mundo”, dice vía Messenger.

Publicadas ambas melodías en la red social Facebook, ya han tenido gran repercusión entre los usuarios.

“La reacción ha sido muy positiva, pues, a pesar de las diferentes formas de pensar, todos apoyan la idea de que solo unidos podemos salir victoriosos de esta crisis. He recibido mucho cariño y espero que se multipliquen para que muchas más personas las conozcan. Soy simplemente el portavoz de un mensaje que muchos agradecen y otros tantos necesitan escuchar”, acota.

Dassiel Alejandro Pichs Rodríguez, además de componer ambas melodías, le pone voz, aunque en Somos continuidad comparte con otro joven espirituano, Jorge Puerto.

“El arte siempre ha sido la forma de expresión más sublime entre los seres humanos y creo que por eso en tiempos tan complejos como este, los artistas estamos conscientes de nuestra verdadera responsabilidad social para transmitir un mensaje de optimismo, unidad y de amor. Solo el arte puede contar la historia de forma que trascienda”, concluyó Alejandro.

Tanto Pichs Rodríguez como Jorge Puerto participan en todas las actividades que convoca la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz, así como en eventos competitivos como el Festival de Música Arturo Alonso, en Cabaiguán.