Nadie en Cuba se va a quedar desamparado, aseguró la Ministra de Trabajo y Seguridad Social

Se ratifica la facultad actual de las administraciones de justificar a los trabajadores que no asisten al trabajo, señaló la Ministra. (Foto: Radio Rebelde)

Al comparecer en la Mesa Redonda especial de este viernes 20 de marzo, Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, explicó las medidas que se han adoptado respecto a los trabajadores cubanos, tanto del sector estatal como los que laboren por cuenta propia, ante las afectaciones que sufrirán como consecuencia de las modificaciones en su régimen laboral, por cuenta de los efectos del COVID-19.

Dijo que la medida del trabajo a distancia o teletrabajo representa una protección a los trabajadores, quienes al estar sujetos a una movilidad más restrictiva y permanecer en su domicilio estarán menos expuestos al riesgo. “Por otra parte, las personas, al encontrarse trabajando, no van a tener ninguna afectación salarial y van a recibir el ciento por ciento de su salario”, significó, a la par que llamó la atención de las administraciones sobre la necesidad de conducir esta medida y “ponerle intencionalidad, pensamiento, no dejarla a la espontaneidad”.

Otra de las medidas que se están potenciando, dijo, es que ante una interrupción laboral se prefiera por encima de otras opciones la reubicación de los trabajadores. “No se trata solamente —significó— del interés que tenga esa administración, la entidad o el sector, sino de la necesidad del territorio de utilizar esa fuerza de trabajo en cualquiera de las actividades que se están desarrollando en relación con esta etapa”. Por ello insistió en que en lugar de irse para su casa y estar “interruptos”, es mejor que esos trabajadores laboren en alguna de las tareas necesarias en este momento, que pudiera ser la pesquisa, la producción de alimentos o cualquier otra que demande fuerza de trabajo.

Según expuso, se ha previsto también que, de ser inevitable la afectación al trabajador, durante el primer mes este va a recibir una garantía salarial equivalente al ciento por ciento de su salario. “Y aquí se incorpora una nueva medida: que durante el período en que se mantenga esa situación, el trabajador ‘interrupto’ podrá cobrar el 60 por ciento de su salario, con lo que se minimiza la afectación salarial a esas personas”, significó.

Se está manteniendo también el pago por resultados, siempre que las condiciones lo permitan en la entidad, para lo cual se han hecho un grupo de adecuaciones, apuntó también la Titular y significó: “Solo iremos al salario básico cuando no sea posible bajo ningún concepto mantener ese pago por resultados”.

Añadió que se ratifican los tratamientos de seguridad que están establecidos actualmente en la ley, según los cuales a las personas que estén ingresadas en centros de salud se les paga un subsidio equivalente al 50 por ciento de su salario promedio, y a las no hospitalizadas, uno equivalente al 60 por ciento.

“Se ratifica la facultad actual de las administraciones de justificar a los trabajadores que no asisten al trabajo. Como bien ha informado el Ministerio de Salud Pública —recordó— no se permitirá el acceso al centro laboral de personas que presenten síntomas respiratorios agudos. Pero esa justificación significa un tiempo para que el trabajador asista al médico y este determine si procede o no la entrega del certificado, cuya presentación será necesaria para el subsidio a pagar”, detalló.

Anunció, además, una nueva medida para trabajadores que se encuentren fuera del país por asuntos personales y que fueron autorizados por las administraciones a permanecer en el extranjero por un período determinado, quienes por las restricciones actuales no puedan retornar en el tiempo establecido. No se procederá a darles la baja, sino que previa solicitud de los mismos, o de algún familiar en representación suya, se les prorrogará el período de permanencia fuera de Cuba, acotó.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, explicó, hay dos situaciones: para los que van a continuar trabajando, aun cuando haya una disminución de los niveles de actividad, hay una protección en el salario, que no puede ser menos que el salario mínimo establecido en el país. “El empleador tiene que remunerarlos en función del tiempo laborado, pero nunca en menor cuantía a lo que establece el Código de Trabajo”, especificó.

También anunció otra novedad de interés: “En los casos de trabajadores que determinen que no continuarán laborando, pueden solicitar a la entidad que les emitió la autorización una suspensión de sus labores, procedimiento que actualmente no existe y por lo cual las personas tienen que causar baja de la actividad y volver a darse alta. Al probarse la suspensión ese trámite se elimina”.

Similar a lo que se había establecido respecto a trabajadores estatales que están fuera del país, informó Marta Elena Feitó, aquellos titulares que están en el extranjero y tienen al frente de los negocios a un trabajador contratado designado, de igual forma no causan baja de la actividad, sino que el trabajador contratado puede seguir asumiendo la responsabilidad del titular y el servicio continúa prestándose.

Tocante a los temas de seguridad social, declaró que todos aquellos núcleos familiares que tengan una insuficiencia en sus ingresos como consecuencia de esta situación actual pueden ser protegidos por la Asistencia Social. “Naturalmente, previa demostración de que tienen ingresos insuficientes y en correspondencia con la cantidad de personas que compongan el núcleo familiar”, especificó.

Insistió en que a los trabajadores sociales se les está indicando que deben atender de manera preferencial aquellos núcleos familiares que resultan más vulnerables. “Ellos tienen que explicarles, escuchar los problemas que presentan y ayudarlos a canalizar su situación. O sea, nadie en Cuba se va a quedar desamparado ante la situación por la que estamos atravesando”, finalizó.