No podemos confiarnos ante esta pandemia (+fotos)

Si no nos cuidamos no vamos a poder atender a nuestra población que tanto nos necesita en estos momentos, manifiesta el doctor Jassiel Alexander. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El epidemiólogo Jassiel Alexander López Medina, jefe del Programa de la Tuberculosis y las Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia, se encuentra entre los cuatro espirituanos que acudieron al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí a recibir la primera capacitación sobre la COVID-19 y desde principios de marzo anda multiplicando saberes sin tiempo ni para su propia familia.

Cada día rueda desaforado en su motorina de un lado para otro, lo mismo se traslada para el Hospital de Rehabilitación que para el Motel La Cabaña —donde se encuentran las personas sospechosas de padecer la enfermedad—; lo mismo está en Centrovisión Yayabo que supervisando y certificando los otros lugares de aislamiento, junto con sus demás colegas epidemiólogos y especialistas de Salud.

Una preocupación actual es el contagio y muerte de los sanitarios que laboran en primera fila contra la COVID -19, ¿cómo se protegen en Sancti Spíritus los trabajadores de la Salud que atienden a personas sospechosas de esta enfermedad?

Al regreso de nuestra capacitación comenzamos una segunda etapa de habilitación aquí, se seleccionaron voluntariamente a los compañeros que iban a trabajar en estos centros de aislamiento, que iban a atender los casos sospechosos que pudiéramos tener en la provincia, se capacitó al personal, tanto a enfermeras, como médicos, personal técnico y no técnico, compañeros de lavandería, limpieza, etcétera.

Se trazaron estrategias y conductas en los lugares de aislamiento, principalmente a la entrada de las instituciones, las medidas de contención específicas, el lavado de las manos con hipoclorito, los pediluvios con hipoclorito para desinfectar el calzado.

En esos sitios se prohíbe la entrada de cualquier personal ajeno a estas instituciones, solamente una entrada para los casos positivos que llegan directamente en los carros del SIUM, con una tripulación que también se preparó y capacitó y debe usar los medios de protección: sobrebata, guantes, nasobucos, gorros, gafas y botas.

A los compañeros nuestros que están dentro de las instituciones de salud, por ejemplo en el Hospital de Rehabilitación que fue el primero que comenzó, se les comentaba antes de entrar por parte de los miembros del Consejo de Dirección, se les daba un bosquejo de cómo debían cumplirse las normas de bioseguridad para en caso de que algún médico tuviera alguna dificultad o no recordara alguna técnica para la mantener la bioseguridad, ahí se le explicaba y se volvía a alertar sobre este tema y se le establecían las medidas que debía cumplir: adecuado lavado de las manos, uso de los guantes, cuando entramos a la parte de aislamiento de los casos tratar de mantener la distancia con ellos…

Si alguno presenta sintomatología respiratoria, rápidamente debían informarlo y se toma la conducta de aislarlo durante 14 días, se pone en cuarentena como un caso más.

El doctor Jassiel Alexander López Medina mientras impartía una capacitación en el Hospital Provincial. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

¿Qué recomienda a los trabajadores sanitarios y de servicios que hoy laboran en los centros de Salud, directa o indirectamente vinculados con el tratamiento del nuevo coronavirus?

Siempre tenemos que tratar de cuidarnos, si no nos cuidamos no vamos a poder atender a nuestra población que tanto nos necesita en estos momentos. Cumplir todo lo que está establecido, cumplir las normas de bioseguridad establecidas, las normas técnicas, los procederes; si uno está cometiendo un error, el otro debe alertarlo, deben lavarse las manos, no acercarse mucho a los pacientes, hay que examinarlos, tocarlos, pero de una manera adecuada, usar los medios de protección establecidos.

A la hora de la toma de la muestra evitamos que nuestros microbiólogos entren al lugar, nuestros médicos y enfermeros que están dentro son los encargados de hacer todo para evitar el mayor riesgo de contacto. Todos deben cumplir lo establecido y para eso se capacitaron.

¿Cuáles medidas usted considera imprescindibles para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad entre quienes trabajan en estos lugares con pacientes potenciales?

Primero que nada hay que estar concentrado en lo que estamos haciendo, tener mucho cuidado, usar los medios de seguridad que están establecidos, el lavado frecuente de las manos, si tenemos contacto con algunas gotitas en la superficie o por el estornudo de un paciente, rápidamente debemos desinfectarnos.

A la hora que terminamos nuestro trabajo, si manipulamos pacientes, está establecido un flujograma dentro de la institución: la sobrebata, los guantes se depositan en un lugar determinado para riesgo biológico en dependencia de la manipulación, incluso le agregamos que se lavaran los guantes con agua y jabón antes de desecharlos para evitar mayor riesgo para el personal que viene atrás a recoger esos medios biológicos.

Usamos tanques de aislamiento con hipoclorito directamente para las batas, nasobuco, gorro, las botas, que se aíslen en un lugar determinado para que el personal nuestro de limpieza, las camareras los que recogen estas ropas, los utensilios, los trasladen de manera adecuada, en bolsas para la lavandería, donde está prevista una lavadora específica para este tipo de ropa.

Cuando el personal médico sale del lugar donde están los sospechosos o aislados pasan a un baño donde se bañan, cabeza y todo, con bastante agua y jabón. Por donde entran no pueden salir. Nunca entran con la ropa de la calle puesta, desde que llegan usan su ropa verde y después se ponen la sobrebata, guantes y los medios de protección establecidos.

¿Cómo deben proceder estos trabajadores de Salud y de servicios cuando llegan a su casa?

Deben mantenerse lo más alejado posible del resto de las personas y si presentan sintomatología deben informarlo inmediatamente para ponerlos en cuarentena.

¿Cuenta el territorio con los medios de protección y las condiciones para cuidar al personal de Salud de esta enfermedad?

Estos lugares específicos donde se están atendiendo los casos sospechosos cuentan hasta donde tenemos entendido, con todos los medios de protección establecidos. Al principio tuvimos algunas dificultades, pero se han ido completando ya, no hemos tenido hasta el momento ningún caso que esté complicado, ningún caso de contagio dentro de nuestros trabajadores de Salud hasta este momento.

¿Continúa la capacitación de otro personal para nuevas etapas de esta contingencia sanitaria?

Se sigue capacitando, incluso al resto de los sectores, a la PNR, Eemigración, Cultura, el Inder, el Mintur, se ha ido preparando no solo a Salud, sino a todas las personas que directa o indirectamente nos apoyan en el trabajo nuestro para combatir esta pandemia, quienes también están preparados y capacitados para esto.

Siempre los estamos alertando y hemos tenido la oportunidad de certificar estos lugares y hemos siempre alertado a los trabajadores que no son propios de la Salud, que también es válido destacar el trabajo que vienen haciendo. Debemos extender esos aplausos que están dedicando a los médicos a las nueve de la noche también al resto de estos trabajadores que nos apoyan en las escuelas, las instituciones de turismo, los hoteles.

Luego de su regreso del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), el doctor Jassiel comenzó una segunda etapa de habilitación en la provincia. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

¿Cómo higiene controla el cumplimiento de las normas y los protocolos establecidos para evitar los contagios en estos lugares más riesgosos?

En cada uno de estos lugares tenemos un compañero de la inspección sanitaria estatal trabajando a tiempo completo, hace una guardia, es el encargado de controlar que se cumplan todas las normas de bioseguridad, tanto no solo para los procederes, sino también para el tema de la alimentación, la distribución de los desechos, la clasificación de estos.

Por ejemplo, en el Hospital de Rehabilitación tenemos previsto un carro nada más para la recogida de la basura, con una tripulación fija y hemos orientado extremar las medidas también con esas personas que deben tener mucho cuidado a la hora de manipular los desechos.

¿Existe algún momento más crítico para el contagio o todos los momentos los son?

Debemos pensar siempre que el paciente que tenemos enfrente puede estar contagiado para poder extremar todas las medidas que hemos dicho anteriormente, no podemos confiarnos.

Es real que hemos tenido algunas dificultades al principio, pero se ha ido mejorando en el transcurso del tiempo, esto ha sido una contingencia, hemos ido mejorando todo en dependencia de las condiciones que tiene el país.

¿Cómo se ha organizado el trabajo en los hospitales, policlínicos y todos los centros sanitarios donde puede llegar un paciente infestado por el SARS-CoV-2?

En todos los hospitales nuestros tenemos epidemiólogos e inspectores de la Inspección Sanitaria Estatal, existen las enfermeras clasificadoras en estos hospitales, las consultas de Respiratorio que están aisladas de las demás consultas.

Se han tomado medidas en los hospitales provinciales para evitar el hacinamiento y mantener allí solamente los casos y las consultas más complicadas, solo las urgencias y mantener las medidas de contención en cada una de las puertas de entrada de nuestras instituciones de Salud.

Le pedimos a la población que por favor nos apoye, cumpla lo establecido, evite las aglomeraciones en nuestras instituciones, tienen a su médico y enfermera de la familia, ahora más que nunca es importante la atención primaria de salud.

¿Aún no se ha reportado ningún trabajador de Salud ni enfermo, ni contagiado ni sospechoso?

Hemos tenido sospechosos que han mantenido contacto con viajeros o han atendido casos sospechosos, no porque hayan estado tratando con este tipo de pacientes. Ninguno ha salido positivo a la COVID 19.