Otro récord para Frederich Cepeda

Cepeda incrementó el número de bases por bolas en su récord personal. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

En sesenta años de Series Nacionales, ningún jugador de los cientos que han pasado por estos Clásicos ha llegado más a primera base que Frederich Cepeda Cruz.

Y eso dice, por sí solo, el tamaño de la proeza que acaba de conseguir el espirituano este 25 de noviembre. Con tres mil 987 veces, es el pelotero cubano que más ha logrado embasarse en la historia de la pelota cubana. El key se reparte así: 2 107 hits, 1 795 boletos y 85 dead ball. De los hits, 395 han sido dobles, 24 triples y 326 cuadrangulares.

Pero no todo para ahí. Ello significa que el número 24 de los Gallos y los equipos Cuba se logra embasar más de la mitad de las veces que ha ido al bate en su vida: 6 310 y poco más de dos veces por cada comparecencia: 8 260.

“Estoy muy contento un vez más por esta bendición que me ha dado la vida por estar envuelto otra vez en un récord de este tipo, no había pensado en eso hasta hace unos días en que sabía que me estaba acercando, es algo que va llegando con el tiempo y aunque siempre me toca decirte lo mismo, la realidad es que es el trabajo de muchos años y la bendición de haber tenido una carrera larga y fructífera, no pensé ni remotamente llegar porque siempre he ocupado turnos de tercero o cuarto bate donde también se llega a bases, pero no con esa frecuencia que he podido lograr, solo puedo decir gracias”.

Antes de la actual campaña su OBP, por tanto, era el más alto entre los peloteros de la isla. Es también recordista absoluto en boletos recibidos, incluidos los intencionales, con 296

“Creo que la acción mas difícil del béisbol es batear, tratar de conectarle a la bola y que salga hits, pero el boleto también lo es porque estás batallando contra el lanzador, buscando tu zona de bateo para lograr una mejor conexión; he tenido la suerte de poder combinar las dos cosas. Embasarse es importante porque el juego se gana por carreras, pero para hacerlas hay que estar en base, por eso espero haber sido útil para todos los equipos en los que he participado a lo largo de mi carrera.

Y mientras siga parándose en home, la leyenda de Cepeda crece. La 60 ha sido para el espirituano una campaña prodigiosa. En ella se convirtió hace poco en recordista en hits del béisbol espirituano, en el que ya figura como el máximo productor de dobletes, cuadrangulares y carreras anotadas: 1 314.

Hasta el juego 58 de su elenco, Frederich marcha tercero entre todos los bateadores con 386 y es líder en varios departamentos: OBP: 576, OPS: 1 228, boletos: 62 y es tercero en slugging con 652.