Paciente cubana con más largo ingreso por la COVID-19 regresa a su hogar en Caibarién

Me siento muy orgullosa de haber nacido en Cuba y ser trabajadora de la salud, expresó Yaquelín. (Foto: Radio Rebelde)

Luego de permanecer 59 días hospitalizada, la enfermera Yaquelín Collado fue dada de alta médica en Santa Clara, curada de la Covid-19, como la paciente con más larga estadía hospitalaria en el país.

Natural del municipio costero de Caibarién, a 50 kilómetros de esta ciudad al centro de Cuba, Yaquelín Collado, con 33 años en la profesión de enfermería, permaneció como paciente 37 días en la sala de terapia intensiva del hospital Manuel Fajardo en los estados crítico y grave.

Luego pasó a los cubículos de recuperación por otros 22 días con un riguroso tratamiento en la consolidación del protocolo médico.

Yaquelín, quien forma parte de las más de 173 personas que ya han salido de alta médica del hospital Comandante Manuel Fajardo, es hasta hoy el caso de mayor prolongación en los cuidados intensivos en Cuba, causado por el SARS-CoV-2.

Esta paciente, de 53 años de edad, regresó de vacaciones el 15 de marzo de 2020 de la República Bolivariana de Venezuela, donde cumple cooperación internacionalista como enfermera, y el 24, tras ser diagnosticada con la Covid-19, fue ingresada en la sala de terapia intensiva del hospital Manuel Fajardo de esta ciudad.

Ella se considera una guerrera por la vida como todos los trabajadores de la salud pública de Cuba.

“Hace más de tres décadas que me desempeño como enfermera y he contribuido a curar a miles de pacientes dentro y fuera del país, muchas personas me conocen y otras que no me conocen, me han escrito y me dieron ánimo de lucha y de vida”, dijo.

“Me siento muy orgullosa de haber nacido en Cuba y ser trabajadora de la salud, con ese orgullo regreso curada de la Covid-19 hoy a mi pueblo de Caibarén”, puntualizó.

Por su parte el doctor Jorge Eduardo Berrio, director del Hospital Manuel Fajardo, destacó que la paciente constituía un predictor de mortalidad elevado, luego de un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda y neumonía viral por la Covid-19.

“Su salvación constituye un ejemplo de los niveles de atención de la medicina cubana y de todos los que participan en los aseguramientos para que se puedan cumplir los protocolos de salud con integralidad y calidad”, reafirmó.