Pandemia será el gancho de Biden al aceptar nominación demócrata

La convención de esta semana está prevista para el día 20. (Foto: PL)

El impacto de la pandemia de la Covid-19 en Estados Unidos será el gancho político del discurso de Joseph Biden al aceptar su nominación durante la Convención Nacional Demócrata que comienza este 17 de agosto en Milwaukee, Wisconsin.

Señalan medios locales que el camino de Biden a la Casa Blanca estará ligado a la pandemia, pues argumenta que el mal manejo de la crisis por parte del presidente Donald Trump es la razón final por la que los votantes deben terminar su mandato en un período.



En la convención de esta semana –prevista hasta el día 20- no habrá multitudes dados los riesgos de salud y en su casi totalidad será virtual. Biden participará desde Delaware y aparecerá en videos preparados para la ocasión.



TJ Ducklo, secretario de prensa de Biden, culpó a Trump ‘del peor fracaso del liderazgo presidencial en la historia moderna’ y señaló que hasta ahora el mandatario no implementó un plan nacional para controlar el virus.



Hay miles de vidas perdidas y millones más que están innecesariamente desempleados –añadió-, todo porque este presidente se preocupa más por su reelección que por la salud y la seguridad de sus compatriotas.



Los oradores de la convención también se centrarán en otros temas, como la justicia racial, la atención médica y la economía, pero volverán repetidamente a la pandemia, reseñó el diario The Hill.



Las encuestas en los estados indecisos como Pensilvania y Wisconsin – que ayudaron a darle el triunfo a Trump en 2016- reflejan que ahora los votantes de ambos estados creen que Biden haría un mejor trabajo en el manejo de la emergencia de salud.



Según un sondeo de CBS News-YouGov, Biden lidera Trump 49 a 43 por ciento en Pensilvania y 48 a 42 por ciento en Wisconsin. En ambos estados los entrevistados consideraron que Trump no hace todo lo posible para combatir la propagación de la pandemia.



Desde marzo, cuando la nación comenzó a cerrarse, Biden – que en gran medida permaneció confinado en su casa de Wilmington, Delaware- hizo de la pandemia un tema central de su campaña, recordó el rotativo.



‘Los votantes ya sienten ira y frustración’, dijo Basil Smikle, director ejecutivo del Partido Demócrata del estado de Nueva York y exasesor de Hillary Clinton. ‘Así que Biden sólo necesita recordarles por qué’.



La semana pasada, en su primera aparición como compañera de fórmula de Biden, la senadora de California Kamala Harris criticó a Trump y a su administración por el fracaso de su liderazgo.



‘El caso contra Donald Trump y Mike Pence está abierto y cerrado’, expresó Harris.



Este virus ha impactado a casi todos los países –subrayó-, pero hay una razón por la que ha golpeado a Estados Unidos peor que cualquier otra nación avanzada. ‘Es debido a que Trump no se lo tomó en serio desde el principio’, advirtió.