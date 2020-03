Pegados a un celular

Ilustración: Osval

No le crea al cartel que lo define como la persona más importante que jamás haya pisado el lugar donde ahora mismo se encuentra. Créale a la conducta gestual de quien lo desatiende. Usted no es, ni por mucho, lo más importante en este momento; no se le ocurra competir con un celular en manos de la persona que solo reparará en su necesidad cuando haya terminado de hacer lo que sea que le entretiene en la minúscula pantalla.

“Así, de momento, no recuerdo un caso específico, creo que porque se ha vuelto algo tan cotidiano que ya uno no lo toma como extraordinario y, consecuentemente, no lo retiene en la memoria. Pero te digo que sucede a diario”, respondió una espirituana interrogada sobre la nocividad del uso de los teléfonos móviles durante la jornada laboral en Sancti Spíritus.

Aunque no puede decirse que constituya una regla, las transgresiones al derecho ciudadano de ser bien atendidos cuando se acude a lugares donde se brindan servicios o se proporciona información suceden todos los días del año. Hay dependientes gastronómicos que no te miran a la cara y hasta pareciera que te hacen un favor cuando escuchan tu pedido para, de manera automática, servirte, como quien se abstrae por un momento de lo verdaderamente relevante.

Estuve alguna vez ante un profesional que no se disculpó por dejarme con la respuesta a su pregunta en la boca para atender una llamada. Conozco de personas que han esperado minutos en una recepción, mientras quien está a cargo continúa en su embeleso cibernético. Sé de regocijos grupales por el juego virtual acertado en departamentos o áreas, con el entusiasmo envidiable de una celebración por algún resultado productivo.

Y nadie, en teoría, viola nada. Solo que la abstracción se traduce en normativas sin cumplir, planes sin concretar, procesos comunicacionales abortados, insatisfacción evidente de parte de quien fue puesto a un lado, cual objeto inservible.

“Ustedes aquí están por la libre; allá para poder llamar a la familia uno tiene que encerrarse en el baño, porque si te ven estás en problemas y pueden hasta despedirte”, comentaba hace unos días un cubano residente en Miami que visitó el terruño. Tienen, dice, terminantemente prohibido usar los teléfonos móviles mientras trabajan.

Y no es una realidad aislada. Iberley-Colex, portal de información jurídica español, al responder a la consulta de un internauta publica en sus páginas: “Para que un empresario pueda ejercer un control sobre la utilización del WhatsApp en horario laboral ha de existir una comunicación previa restringiendo su uso”. Luego, explica que el procedimiento consiste en entregar una circular interna a la plantilla de trabajadores prohibiendo expresamente la utilización de estos dispositivos para uso personal (conexión a Internet o a chats mediante el teléfono móvil), e indicando que se sancionará dicha práctica en la forma que se considere.

La red de redes es pródiga en materiales sobre este particular. En principio, se trata de un asunto no resuelto que ha provocado conflictos en distintas partes del mundo, muchas veces decididos a nivel de tribunales. Como regla, se reconoce que por el rápido avance de la tecnología, con cada vez más usos y posibilidades para facilitar la comunicación, los negocios, las compras, etc., no hemos sido capaces de educarnos en su uso adecuado.

Uno de los sitios especializados recomienda instaurar una cláusula en el contrato de trabajo, y cita como ejemplos recurrentes los de empresas que prohíben a sus trabajadores el uso de sus equipos celulares durante el desempeño de sus funciones. “Incluso —añade—, de forma extrema, retienen dichos equipos antes del inicio de las labores para tenerlos en ‘custodia’ hasta terminada la jornada laboral”.

A todas luces Cuba está todavía lejos de tales realidades, pero a algo de eso tendremos que acercarnos si pretendemos que se respete la disciplina laboral, tan vilipendiada a nivel de sociedad de un tiempo a la fecha. No se puede olvidar que se trata de la misma disciplina por la que atraviesa el progreso económico y social de cualquier nación.

Algo habrá que hacer, digo yo, porque de lo contrario llegaremos a la hora de los autómatas dependientes de esos aparatos móviles, capaces de estropear todo vestigio de cordura, como refleja magistralmente el cortometraje egipcio de animación L’ altra par, premiado en 2019 en el Festival de Cine de Venecia. Con tan solo 3 minutos de duración, el material describe cómo las personas se aíslan en la tecnología y olvidan la convivencia humana, poniendo a un lado el amor y la hermandad hasta el fin mismo de la existencia.