Pese a amenazas de EE.UU., buque iraní ya en aguas territoriales de Venezuela

El primer buque llega después de cargar gasolina en el puerto iraní de Bandar Abás el mes de marzo. (Foto: HispanTV)

El primer buque petrolero iraní cargado de gasolina se encuentra ya sin contratiempos en las aguas territoriales de Venezuela, según reportes oficiales difundidos este sábado.

La embarcación llegó custodiada por la Armada y la Aviación Militar Bolivariana, ante las amenazas de Estados Unidos de impedir su paso por el mar Caribe.

Como parte de los convenios energéticos entre ambas naciones deben arribar de forma paulatina a puertos venezolanos un total cinco buques iraníes, el Fortune, Petunia, Forrest, Faxon y Clavel.

El ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, saludó el arribo de la embarcación a aguas territoriales de Venezuela en su cuenta en la red social Twitter.

‘Ya los buques de la hermana República Islámica de Irán se encuentran en nuestra Zona Económica Exclusiva, como diría nuestro amado comandante Chávez, ‘La Venezuela Azul’, acompañados por nuestra Armada Bolivariana como símbolo de la hermandad y de la fortaleza de nuestra unión’, expresó.

Es la primera vez que Irán exporta combustible a Latinoamérica, la acción solidaria de la nación persa ha sido reconocida por varios altos funcionarios del Ejecutivo venezolano.

Venezuela destaca advertencia de expertos sobre amenazas a Irán

El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, destacó la actitud de 14 expertos retirados de los servicios de inteligencia de Estados Unidos quienes previnieron sobre las consecuencias de un ataque contra buques iraníes.

En su cuenta en la red social Twitter, el diplomático señaló que el grupo envió una carta al presidente, Donald Trump, rechazando las amenazas a la nación persa.

‘Trump y sus secuaces evalúan un ataque militar contra los barcos en plena pandemia. Sus expertos aconsejan lo contrario’, escribió en la red de microblogging.

Según Moncada, los especialistas alegan en la misiva que el acto de guerra no conviene a los propios intereses estadounidenses y entre sus argumentos sostienen que un conflicto de tal magnitud puede provocar respuestas impredecibles en cualquier parte del mundo, que serían incontrolables.

Advierten en el texto que, ‘están jugando con fuego en una situación peligrosa y explotan a extremistas venezolanos. Muchos están buscando una guerra con Irán en el Medio Oriente que no conviene. Ya lo han intentado varias veces en el pasado’.

Asimismo, refiere el embajador, indican que el diputado a la Asamblea Nacional, en desacato, y autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó no tiene apoyo en el mundo al pedir castigos contra su propio pueblo.

‘Muchos países ya se arrepienten de haberlo apoyado. Guaidó también pierde apoyo interno por traicionar su imagen de salvador del pueblo’, señala el texto citado por el diplomático.

Al desglosar la carta, Moncada expresa, ‘a pesar de los ruegos de Guaidó y de Simonovis para que Trump ataque los barcos, no hay evidencias de que estos lleven carga peligrosa. No se debe actuar por incitación de extremistas venezolanos. Hechos falsos no son guía para la toma de decisiones’.

El grupo, dice el embajador en su publicación, es enfático al recalcar que Donald Trump, el almirante Faller, del Comando Sur, y el Consejo de Seguridad Nacional están aumentando las tensiones con amenazas que no van a debilitar al presidente Maduro, al contrario, lo van a fortalecer al unificar a la mayoría de los venezolanos en contra de las agresiones.