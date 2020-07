Piden en San Francisco cooperación médica de Cuba

El 21 de julio la Junta de Supervisores de la ciudad de San Francisco adoptó la resolución 200773 que promueve la colaboración científica y médica entre la ciudad y el condado de San Francisco y Cuba para abordar la pandemia de la COVID-19.

La resolución, introducida por la supervisora Hillary Ronen y copatrocinada por Aron Peskin y Shamann Walton, también insta al Congreso de los EE.UU a levantar las restricciones a la colaboración suspendiendo las sanciones económicas y de viaje contra Cuba.

Después del voto unánime en favor de esta Resolución, San Francisco se une a otras 13 ciudades que han adoptado instrumentos legislativos similares en los últimos años en favor del mejoramiento de las relaciones con Cuba. Además, es la tercera ciudad del estado de California, junto a Richmond y Berkeley, en apoyar formalmente la cooperación científica bilateral para enfrentar la COVID-19.

Durante la reunión de la Junta, varias personas se comunicaron por vía telefónica para manifestar su apoyo a la Resolución utilizando como argumentos el éxito de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia, tanto a nivel doméstico como en el mundo, así como la eficacia de los protocolos y medicamentos cubanos.

