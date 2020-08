Premian a compositor espirituano en el concurso Vilma hoy y siempre

El compositor Carlos Manuel Borroto recibió el agasajo de la organización femenina en Sancti Spíritus. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Bastó que en el año 2018 a Carlos Manuel Borroto le pidieran un tema musical para estrenar en el acto nacional por el 8 de marzo, con sede en Sancti Spíritus, para que diera rienda suelta a su capacidad creadora.

Tras varias horas de acomodar palabras y notas musicales nació Mujer, una composición que se escuchó públicamente aquella mañana, cuando la Plaza de la Revolución Serafín Sánchez Valdivia fue testigo del reconocimiento a miles de cubanas por ser protagonistas activas en la construcción de la vida de nuestra sociedad.

“Son dos sonetos. En ella se habla de las patriotas insignes de nuestro país y luego un estribillo se dedica a la mujer en sentido general”, explica su autor, con la sorpresa de haber sido merecedor de uno de los premios del concurso nacional Vilma hoy y siempre, convocado en homenaje al aniversario 90 del natalicio de Vilma Espín, la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas.

Yania Pérez y Carlos Bernal defendieron el tema en el acto nacional por el 8 de marzo del 2018 en la Plaza de la Revolución Serafín Sánchez Valdivia. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Cuenta Carlos Manuel Borroto —Manolito, como se le bautizó desde hace mucho tiempo— que no dudó en aceptar la sugerencia de una de las espirituanas más activas que él conoce: Nora Quintana, quien lo instó a enviar su obra al certamen municipal y, tras ser evaluado por varios jurados, competir en el apartado que unió 164 obras de todo el país en diferentes formatos.

“Ella sinceramente me embulló, pues conocía la canción. No soy muy dado a competir, aunque tengo 12 Premios de la Ciudad, pero creí que no perdía nada ya que existía la pieza con arreglo para agrupación y presentada aquella primera vez en las voces de los excelentes cantantes Yania Pérez y Carlos Bernal”, dijo.

Pasados más de dos años de que las primeras palabras se fusionaron con la música, reconoce que no resultó difícil inspirarse en el mundo femenino, ya que con anterioridad había estado entre sus musas.

“Vengo de una familia donde predominan las mujeres. Además, soy un ferviente enamorado de nuestra historia, la cual arrastra consigo nombres como Celia Sánchez, Vilma Espín, Mariana Grajales…, ellas también están en la composición. Mas aposté por que la creación fuera a la dimensión justa de sus esencias como seres humanos emancipados, tanto como se ha luchado en este país”, acotó.

Mujer aún no ha sido muy promocionada por los medios de comunicación, ya que Manolito confiesa que al ser un tema por encargo fue presentado solo en el acto nacional y desde entonces permanecía resguardado en sus archivos.

“Estoy muy contento porque la hice, considero, con el verdadero sentido que se podía hacer: reconocer verdaderamente a nuestras mujeres. Además, me gusta mucho porque resume mi visión sobre ellas”, concluyó.

Junto al espirituano Carlos Manuel Borroto hoy exhiben con orgullo la alegría de haber sido galardonados en el concurso Vilma hoy y siempre la mayabequense Bárbara Elena Rivero en la categoría de Literatura con el testimonio Vilma multiplicada, y en Artes Visuales Manuel Hernández, de Matanzas, por la obra Miliciana.

Dichos resultados se conocieron luego de que sesionara un jurado integrado por metodólogos del Consejo Nacional de Casas de Cultura y la Dirección de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.