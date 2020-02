Presentarán argumentos finales en juicio político contra Trump

Trump aún no habrá sido exonerado cuando mañana pronuncie ante el Congreso su discurso del Estado de la Unión.

Los congresistas demócratas que se desempeñan como gerentes (fiscales), y el equipo de defensa del presidente estadounidense, Donald Trump, presentarán este tres de febrero sus argumentos de cierre en el juicio político contra el mandatario.

Esta debe ser la penúltima jornada del juicio, pues mañana no habrá actividades en este proceso que se realiza en el Senado, y para el miércoles está programada la votación de los dos cargos por los cuales está acusado el gobernante republicano: abuso de poder y obstrucción al Congreso.



Ambas imputaciones están relacionadas con los llamados de Trump a que Ucrania lanzara una pesquisa sobre las elecciones norteamericanas de 2016 y otra sobre el exvicemandatario y precandidato presidencial demócrata Joe Biden.



Durante el juicio político que comenzó formalmente el pasado 21 de enero, los fiscales demócratas ya realizaron extensas exposiciones acerca de por qué consideran que el jefe de la Casa Blanca debería ser removido de su cargo.



A partir de los testimonios de testigos y documentos, esos legisladores insistieron en que Trump presionó al país europeo con el fin de buscar información perjudicial sobre un rival político e influir en los mencionados comicios.



El equipo de defensa, por su parte, negó las acusaciones y llegó al punto de afirmar que, incluso si tales señalamientos fueran ciertos, los cargos de todos modos no constituyen faltas que merezcan la destitución.



Un punto de gran conflicto en todo este proceso en la Cámara Alta fue el interés de los demócratas en contar con las declaraciones de nuevos testigos que pueden tener información clave sobre los tratos del gobernante con la nación europea.



El pasado viernes, en una votación sobre el tema, la mayoría republicana se negó a permitir que se emitieran citaciones para recibir nuevos testimonios y documentos, lo cual dejó el camino listo para que esa fuerza, según se prevé, absuelva al jefe de Estado, a pesar de la evidencia presentada en su contra.



Se esperaba inicialmente que ese mismo día tuviera lugar la votación sobre los dos artículos de juicio político, pero algunos republicanos moderados demandaron contar con tiempo para las deliberaciones, en tanto los demócratas amenazaron con retrasar ese sufragio mediante procedimientos disponibles para ello, por lo que el líder de la mayoría, Mitch McConnell, accedió a posponer los momentos finales para esta semana.



De ese modo, Trump, quien es el tercer presidente en la historia del país en enfrentar un juicio político, aún no habrá sido exonerado cuando mañana pronuncie ante el Congreso su discurso del Estado de la Unión.



Mientras tanto, las encuestas indican que, aunque la mayoría de los votantes considera que Trump sí abusó de su poder y obstruyó al Congreso en el asunto de Ucrania, hay una gran división acerca de si esas acciones justifican o no que sea removido de la presidencia.