Presidente de Brasil Jair Bolsonaro da positivo a la COVID-19

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, confirmó este 7 de julio que está con Covid-19, al dar positivo a la prueba de la enfermedad realizada la víspera en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial.

Anoche, la televisora CNN Brasil anticipó que el mandatario ultraderechista había mostrado síntomas de la dolencia, como fiebre de 38,5 grados centígrados. Su agenda para la semana fue cancelada.



Precisó que tenía 38 grados de fiebre, pero que por la noche la temperatura empezó a bajar. Reconoció que se sentía enfermo y cansado. Pero ahora ‘perfectamente bien’.



‘Estoy bien, soy normal, comparado con ayer, estoy muy bien. Incluso me apetece dar un paseo, pero por consejo médico no lo haré’, apuntó.



Bolsonaro, con 65 años de edad, forma parte del grupo de edad considerado por los expertos como de riesgo.



Durante un contacto con la prensa este martes, volvió a declarar que toma hidroxicloroquina, un fármaco defendido por su gobierno como alternativa para el tratamiento de enfermedades virales.



También corroboró que se hizo una resonancia magnética de sus pulmones y según el resultado no presenta problemas.



Desde el comienzo de la pandemia en el país a finales de febrero, Bolsonaro hace caso omiso a las directrices de las autoridades sanitarias sobre las medidas para prevenir el contagio.



Se opone al cierre del comercio y al confinamiento social, medidas adoptadas por los gobiernos estatales para reducir el ritmo del contagio.



De acuerdo con los expertos, el aislamiento es la forma más eficaz de prevenir la propagación del virus.



Bolsonaro provocó aglomeraciones en los últimos cuatro meses al visitar el comercio ambulante en Brasilia y ciudades de todo el Distrito Federal. También participó en manifestaciones a favor del gobierno.



En varias ocasiones no llevó máscara, posó para fotos y saludó con abrazos a seguidores.



El sábado, el gobernante, varios ministros y uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, participaron en un almuerzo promovido por la embajada de Estados Unidos en Brasil por la independencia de ese país norteño.



En la ocasión, los participantes posaron para fotos sin máscaras. En una de las imágenes, Bolsonaro aparece abrazado al ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.



El 24 de marzo, en un discurso en la radio y la televisión nacional, el presidente llamó a la Covid-19 ‘la pequeña gripe’.



‘En mi caso particular, debido a mi historial como atleta, si estuviera contaminado con el virus, no tendría que preocuparme. No me sentiría ni me afectaría la gripe en absoluto’, comentó al respecto.