Presidente de Cuba celebra con los jóvenes aniversario 50 de la FEEM (+fotos y video)

El amor por Cuba, por los cubanos y las cubanas, el amor por la Revolución, el amor por la Generación histórica de la Revolución, el amor por Fidel y Raúl que nos han guiado…. es lo que nos une, dijo Díaz-Canel. (Foto: Maykel Espinosa)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, participó esta mañana en el acto provincial por los aniversarios 50 de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y 56 de las Brigadas Técninas Juveniles (BTJ).



Con un grito de díganos presidente qué más debemos hacer, recibieron los estudiantes al mandatario, quien arribó al encuentro sorpresivamente y ocupó en vez del estrado, un lugar junto a los jóvenes.



En el acto, celebrado en el parque Benito Juárez, del municipio de Playa, se dieron cita representantes de varios preuniversitarios, institutos politécnicos, escuelas de oficios y de formación deportiva.

El mandatario cubano acompañó a los jóvenes a la celebración del nuevo cumpleaños de la FEEM). (Foto: ACN)

Díaz-Canel agradeció a los jóvenes que en estos días han tomado las calles del país para defender la paz y la tranquilidad de la nación. Recordó que la Revolución existe para tener un país mejor que si aún no es posible «es a causa de nuestros propios errores pero sobre todo por el implacable bloqueo que Estados Unidos persiste en aplicar a Cuba».



Cuando pensamos en proyectos de desarrollo no pensamos en divisiones entre revolucionarios y no revolucionarios, sino para todo el pueblo.



Reafirmó la voluntad del país en proceder al diálogo respetuoso y pidió a los jóvenes estar presentes en todas las batallas que hoy se desarrollan, sobre todo la económica para poder de una vez satisfacer las carencias reales que afectan a la población.

La juventud de La Habana se reunió en el parque Benito Juárez para celebrar el nuevo cumpleaños de la FEEM. (Foto: ACN)

Repudió los actos de terrorismo a los cuales se contraponen el altruismo, el humanismo y la equidad con que se trabaja en la Isla.



La celebración contó con la actuación de la compañía infantil La Colmenita, los trovadores Marta Campos, Danilo Vázquez, Karel García, Annie Garcés, Christopher Simpsom, el Dúo Ámbar y con una presentación de la escuela cubana de Wushu.

Allí compartieron jóvenes del Institutos Finlay de Vacunas y otros jóvenes al servicio del pueblo, demostrando una vez más su compromiso con la Revolución. (Foto: ACN)

También acompañaron a los jóvenes en su celebración las atletas Yumilka Ruis, Mercedes Pérez, Ana Fidelia Quirot y Leydi Laura Moya.